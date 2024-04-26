Жители Тавушской области перекрыли трассу Гюмри – Ванадзор

26 апреля 2024, 14:01

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В знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы жители Тавушской области заблокировали трассу Гюмри – Ванадзор, а также удерживают перекрытой межгосударственную автодорогу М6.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня активисты, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, заблокировали в ереванском районе Давташен несколько улиц, а проспект Азатутян был перекрыт водителем грузовика.

Жители Тавушской области заблокировали автомобилями трассу Гюмри – Ванадзор в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, передал сегодня Aysor.am.

Дорога заблокирована легковыми машинами и грузовиками, уточнил News.am.

Школьники села Киранц продолжают забастовку против делимитации границы, сообщил директор школы Володя Бадирян. "Пока неизвестно, эта линия [границы] пройдет перед школой или за школой, но то, что в школу ходить будет уже небезопасно, об этом и речи нет. До сих пор нет альтернативной дороги, даже проекта строительства этой дороги, а границы уже передвигают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор школы считает, что дети не должны пропускать занятия, это отрицательно скажется на их образовании. "Но каждый родитель сам решает, как поступить, и все мы беспокоимся о нашей безопасности", – отметил он.

Жители приграничных сел Тавушской области продолжают акции протеста, межгосударственная трасса М6 остается заблокированной. "Если сдадут Тавуш, а то, что происходит, это именно сдача не отдельно взятой дороги, садов или домов, а всей области, вся Армения прекратит свое безопасное и полноценное существование. Поэтому надо сейчас пресечь действия властей", – заявила в прямом эфире NewDay жительница Киранца, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Армении с 19 апреля проходят акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. 25 апреля жители села Киранц Тавушской области установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. Ранее они заблокировали эту трассу в знак протеста. Жители Киранца потребовали защитить их собственность и безопасность.

В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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