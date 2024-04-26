26 апреля 2024, 10:41

Противники делимитации границ заблокировали ряд улиц в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, заблокировали в ереванском районе Давташен несколько улиц, а проспект Азатутян перекрыт водителем грузовика.

Как информировал "Кавказский узел", с 19 апреля в Армении проходят акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. 25 апреля жители села Киранц Тавушской области установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. Ранее они заблокировали эту трассу в знак протеста. Жители Киранца потребовали защитить их собственность и безопасность.

Противники делимитации границы перекрыли улицы в ереванском районе Давташен. Об этом сообщила инициативная группа "Тавуш во имя Отечества" на своей странице в Facebook*, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Еще одну улицу – проспект Азатутян – перекрыл водитель грузовика, сообщило издание News.am. Портал 168․am информировал, что силовики останавливают большегрузный транспорт на трассе Ереван – Севан, запрещая им въезд в столицу Армении.

По состоянию на 10.00 по местному времени [09.00 мск] в Ереване нет перекрытых улиц, сообщила сегодня полиция Армении, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Армянский военный ранен при взрыве мины в приграничном селе", "Полиция перекрыла дорогу Баганис - Воскепар", "Школьники Баганиса присоединились к протесту против делимитации".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 апреля 2024, 10:08

26 апреля 2024, 09:17

  • Кубанские станичники продолжили борьбу против мусорного полигона

    Жители станицы Советская Новокубанского района приняли решение выйти 28 апреля на митинг против мусорного полигона, который власти планируют обустроить около станицы, несмотря на наличие краснокнижных растений и объектов культурного наследия. В это место планируется свозить мусор сразу из 15 поселений. Если власти одобрят этот проект, то ситуация обернется экологической катастрофой, отметили экологи и активисты.

26 апреля 2024, 08:33

  • В суде по делу Инала Джабиева озвучены показания о пытках

    На процессе по делу о смерти Инала Джабиева озвучены показания потерпевшего Герсана Кулумбегова, который рассказал следствию, что 23 августа 2020 года был доставлен силовиками в прокуратуру, а затем в ИВС, подвергся жестокому избиению и под давлением дал показания. Находящиеся на скамье подсудимых силовики отвергли его обвинения.

26 апреля 2024, 07:59

26 апреля 2024, 07:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи