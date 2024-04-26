Противники делимитации границ заблокировали ряд улиц в Ереване

26 апреля 2024, 10:41

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Активисты, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, заблокировали в ереванском районе Давташен несколько улиц, а проспект Азатутян перекрыт водителем грузовика.

Как информировал "Кавказский узел", с 19 апреля в Армении проходят акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. 25 апреля жители села Киранц Тавушской области установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. Ранее они заблокировали эту трассу в знак протеста. Жители Киранца потребовали защитить их собственность и безопасность.

Противники делимитации границы перекрыли улицы в ереванском районе Давташен. Об этом сообщила инициативная группа "Тавуш во имя Отечества" на своей странице в Facebook*, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Еще одну улицу – проспект Азатутян – перекрыл водитель грузовика, сообщило издание News.am. Портал 168․am информировал, что силовики останавливают большегрузный транспорт на трассе Ереван – Севан, запрещая им въезд в столицу Армении.

По состоянию на 10.00 по местному времени [09.00 мск] в Ереване нет перекрытых улиц, сообщила сегодня полиция Армении, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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