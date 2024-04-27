Работа Славянского нефтезавода частично приостановлена после атаки дронов

27 апреля 2024, 13:51

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Нефтезавод в Славянске-на-Кубани, в который попали десять беспилотников, частично приостановил работу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников возникло возгорание на площади в пять квадратных метров, там повреждена сепаративная установка.

Ночью над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены 66 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Нефтеперерабатывающий завод частично приостановил работу после атаки беспилотников, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

По его словам, в завод попало десять дронов. «Пожар на данный момент потушен. Ущерб еще не подсчитан, поскольку работает следственно-оперативная группа», - сказал Труднев. Он добавил, что позже специальная комиссия начнет оценку ущерба, пишет "Коммерсант".

Напомним, 17 марта беспилотники также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

В Краснодарском крае после начала военной операции на Украине периодически происходят пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Так, в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

5 мая 2023 года на этом же заводе произошел пожар после атаки беспилотника, 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ. Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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