Жители Кубани рассказали подробности массовой атаки беспилотников

27 апреля 2024, 09:17

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Минувшей ночью 66 беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, отчиталось сегодня Минобороны. Жители Кубани рассказали в сети, что атака была около четырех часов утра и ей подверглись Ильский, а также Славянский нефтезаводы, и что военными были подняты в небо истребители.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня губернатор Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью военные обезвредили 10 беспилотников над территорией региона. Была попытка атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод и объекты инфраструктуры, уточнил он.

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 66 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале сегодня отметил, что на Славянском НПЗ повреждена сепаративная установка.

На Славянском НПЗ при попытке атаки беспилотников возникло возгорание на площади пять квадратных метров, сообщил глава района Роман Синяговский. Он уточнил, что всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну завода.

"Резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано", – написал Синяговский в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале Романа Синяговского, на который подписаны 2635 пользователей, на 09.15 мск набрал 50 отметок с реакцией пользователей и 11 комментариев.

"Уже и ночью спать боишься. Такой грохот был. Мы проснулись все. Дети от страха в общую кровать сбежались", – написала Ирчик Рыжик.

"Мы так напугались. Как можно было не слышать? Такой грохот, жужжание дронов, сирена. Это было в 4 утра", – отметила Светлана Закопай.

Один из жителей Славянска-на-Кубани также рассказал в паблике "Подслушано Абинск" во "ВКонтакте", что атака беспилотников была около четырех часов утра. "Не знаю, как вам, но было жутко сегодня утро (около 4 утра), в Славянске-на-Кубани был налёт беспилотников на НПЗ, взрывы было слышно (я сначала подумал гром), но потом залетали истребители", – отметил он.

Беспилотники, выпущенные со стороны Украины, также атаковали Ильский НПЗ. Местные жители опубликовали в соцсетях видео со вспышкой и звуком взрыва, сообщила сегодня Живая Кубань.

Ролик, на котором показана атака беспилотника на Ильский НПЗ, опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пользователь Елена Петрова. Действие на кадрах происходит в темное время суток, на видео показан населенный пункт. Затем показана вспышка от взрыва и сразу же начинается пожар. Запись видео ведется на расстоянии, длительность ролика составляет 23 секунды.

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