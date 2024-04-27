Беспилотники атаковали Славянский НПЗ

27 апреля 2024, 07:26

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Сегодня ночью беспилотники попытались атаковать три района Краснодарского края, их целью были Славянский нефтеперерабатывающий завод, а также объекты инфраструктуры, сообщили власти.

По данным губернатора Вениамина Кондратьева, попытка массовой атаки объектов в Краснодарском крае беспилотниками, запущенными со стороны Украины, была предпринята сегодня ночью.

Военные обезвредили более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Они пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и объекты инфраструктуры. Пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения беспилотников, написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА", – отметил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 15 апреля Минобороны отчиталось, что военные в Краснодарском крае перехватили беспилотник, направленный со стороны Украины. 14 апреля над территорией Краснодарского края были сбиты 10 беспилотников.

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