Минобороны сообщило об атаке беспилотников на Кубань

14 апреля 2024, 09:29

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Над территорией Краснодарского края сбиты 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило сегодня Минобороны.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня около 07.00 мск отразили атаку беспилотников, запущенных со стороны Украины.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", – сообщило министерство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края периодически подвергается атакам беспилотников. Так, 17 марта источники сообщили об атаке беспилотников на завод в Славянске-на-Кубани. 12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города. 13 марта военные уничтожили три беспилотника около Новошахтинска.

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