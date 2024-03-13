Три беспилотника сбиты в Ростовской области

13 марта 2024, 11:11

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Военные уничтожили три беспилотника около Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города.

Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были уничтожены три беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Последствия на земле уточняются дежурными службами", - написал он в 10.37 мск.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 9 марта Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Таганроге. Позднее в тот же день, по данным Голубева, несколько БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску. Губернатор также сообщил, что во время атаки на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС.

11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию области, но были сбиты. 27 ноября 2023 года военные в Каменском районе сбили беспилотник, направленный со стороны Украины. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети высказали недоверие этой версии.

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