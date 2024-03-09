09 марта 2024, 04:55

Сотрудник МЧС получил ранение при атаке беспилотников в Таганроге

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Отражена еще одна атака беспилотников в Ростовской области, несколько БПЛА уничтожены на подлете к Морозовску, сообщил губернатор Василий Голубев. Он также сообщил, что во время атаки на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС, он госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня, 9 марта  о массовой атаке беспилотников в Таганроге.

Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале о еще одной сегодняшней атаке беспилотников в области, по его словам, уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску.

По предварительным данным, погибших в результате атаки на Таганрог нет, однако ранен сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий атаки на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

В Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами.  29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы 29 января упал и взорвался беспилотник. Власти отправили в пункт временного размещения жителей 18 улиц поселка Дмитриадовка в Неклиновском районе в связи обезвреживанием боеприпасов. 28 февраля беспилотник был обнаружен во дворе одной из ростовских школ.

28 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. На 1 августа в больницах оставались 10 пострадавших, они,  а также владельцы квартир близ места происшествия, подали заявления на компенсации, выплаты уже начались.

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Примечание:

"Названы сроки восстановления шахтинского завода после пожара", "Жители Новороссийска встревожены звуком взрыва", "Три беспилотника сбиты в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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