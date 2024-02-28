Беспилотник во дворе ростовской школы. Скриншот фото из Telegram- канала Василия Голубева от 28.02.24,https://t.me/golubev_vu/1166

28 февраля 2024, 20:38

Школьников в Ростове-на-Дону эвакуировали после падения беспилотника

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Беспилотник обнаружен во дворе одной из ростовских школ, ученики и персонал были эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", власти сообщили, что в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы 29 января упал и взорвался беспилотник. Власти отправили в пункт временного размещения жителей 18 улиц поселка Дмитриадовка в Неклиновском районе в связи обезвреживанием боеприпасов.

В школе Ростова-на-Дону был обнаружен квадрокоптер, проводилась эвакуация учеников, сообщил сегодня губарнетор ростовской области Василий Голубев. 

"Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили.  

Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы", - сообщил губернатор, приложив к сообщению фотографию найденного квадрокоптера.

В Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами. В частности, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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Примечание:

"Названы сроки восстановления шахтинского завода после пожара", "Жители Новороссийска встревожены звуком взрыва", "Три беспилотника сбиты в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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