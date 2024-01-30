Жители поселка в Ростовской области эвакуированы после падения беспилотника

30 января 2024, 19:50

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Власти отправили в пункт временного размещения жителей 18 улиц поселка Дмитриадовка в Неклиновском районе в связи обезвреживанием боеприпасов.

Как информировал "Кавказский узел", власти сообщили, что в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы 29 января упал и взорвался беспилотник.

В целях обеспечения безопасности объявлена эвакуация жителей домов, расположенных на 18 улицах в поселке Дмитриадовка, в целях обеспечения безопасности. Перед эвакуацией людям необходимо отключить в своих домах газ и электроснабжение, сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

"Идут плановые мероприятия, которые проводят военные вместе с полицией и гражданскими лицами. [Временная эвакуация местных жителей] объявлена в обозначенной зоне. Есть у нас пункт временного размещения "Красный десант". Все уже проводится, автобусами их вывозят. Людям, которым нужны автобусы, их вывозят туда", - привело слова Даниленко ТАСС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня что проводится обезвреживание боеприпасов, обнаруженных после нейтрализации беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области.

"Сегодня в Неклиновском районе военные проводят штатные мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов. Подразделениями МЧС принимаются меры по обеспечению безопасности жителей", - написал Голубев в своем телеграм-канале во вторник.

Издание 161.ru опубликовало сегодня видео. на котором жителям поселка через мегафон сообщают о необходимости эыакуации.

В Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами. В частности, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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