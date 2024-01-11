Два беспилотника сбиты над Ростовской областью

11 января 2024, 06:47

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Два беспилотника сегодня ночью попытались атаковать территорию Ростовской области, но были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня ночью силами противовоздушной обороны над территорией Каменского района были сбиты два беспилотника.

"В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области инциденты с летающими объектами после начала военной операции на Украине происходили неоднократно. Так, 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны взрывы и выстрелы. Власти заявили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ на эти объяснения выказали недоверие.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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