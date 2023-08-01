Власти отчитались о начале выплат пострадавшим при взрыве в Таганроге

01 августа 2023, 17:24

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После взрыва обломков ракеты в Таганроге в больницах остаются 10 человек, они, а также жители прилегающих домов, подали заявления о компенсации, часть из них уже получила единовременные выплаты, сообщили в мэрии. При падении беспилотника в хуторе Дарагановка и взрыве близ хутора Зазерский жители не пострадали, рассказали представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации.

Глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев обратился к жителям с просьбой отнестись с терпением и пониманием к работе комиссий администрации города в зоне чрезвычайной ситуации. "Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблемы жителей в кратчайшие сроки. Отдельное спасибо предпринимательскому сообществу за то, что включились в совместную работу", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что 36 человек уже получили единовременные выплаты, 14 — получат в ближайшее время. Эта работа продолжается. Также уже идут работы по замене оконных и дверных конструкций в самом пострадавшем жилом доме.

Что касается пострадавших, то девять из них все еще находятся в больнице. "По состоянию на 1 августа 9 пострадавших от взрыва находятся в больнице, получают необходимую медицинскую помощь. Среди них нет пациентов с тяжелыми повреждениями. На днях некоторые из них будут выписаны", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Таганрога.

Все госпитализированные обратились с заявлениями на выплаты единовременного пособия при утрате здоровья в результате чрезвычайной, сообщили в мэрии. "Еще несколько человек в скоро времени подадут заявление на получение компенсации при утрате здоровья. Для получения компенсации в связи с утратой имущества первой необходимости к нам обратились около 50 человек. 36 из них получили единовременные выплаты. Остальные получат в скором времени. Размер выплат решается специальной комиссией после изучения последствий. Больше всего пострадало здание Таганрогского художественного музея, соседний многоквартирный жилой дом, где выбили окна и двери. Сейчас идет их замена на новые",- отметили в городской администрации.

Согласно закону, все пострадавшие должны получить компенсации, отметила юрист Марина Агальцова. "В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" граждане Российской Федерации имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Для этого пострадавшие граждане должны обратиться с заявлением в местную администрацию и ждать оценки ущерба», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Далее создается специальная комиссия, которая занимается изучением ситуации. "Проводится оценка повреждений недвижимого и движимого имущества, и компенсация предоставляется по закону. Размер выплат определяет комиссия, которая составляет список поврежденного имущества. По закону недвижимое имущество подлежит полному восстановлению. Конкретных сумм нет. А что касается движимого имущества, то восполняется потеря имущества первой необходимости: шкаф, кровать, холодильник и так далее. Если это имущество повреждено полностью, то сумма составляет 100 тысяч рублей на человека, а если частично - 50 тысяч", - пояснила она.

Жители в Неклиновском и Тацинском районах не пострадали из-за инцидентов с военной техникой

30 июля беспилотник упал в хуторе Дарагановка. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка никто из жителей не пострадал, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Неклиновского района.

"В результате падения БПЛА пострадало несколько домовладений и один гараж. После падения начался пожар на крыше одного из домов и в хозяйственных помещениях 2-3 домов. Также сгорел один автомобиль. Жители не пострадали", - сказали в администрации.

По словам представителя районной администрации, жители, чья собственность пострадала, получат компенсации. "Заявления уже поданы. Они на рассмотрении. Все пострадавшие получат компенсацию", - заверили власти Неклиновского района.

После падения и взрыва ракеты в Тацинском районе Ростовской области в поле произошел пожар, сообщили власти.

В администрации Зазерского сельского поселения Тацинского района также сообщили, что в результате падения ракеты нет пострадавших. "Часть ракеты упала на поле, где никого не было. Произошло возгорание, но пожар был потушен бригадами МЧС", - сказали в администрации поселения корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница хутора Зазерский Лариса Семенченко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что пострадавших в результате падения ракеты нет.

"Мы все наблюдали за этим пожаром, всем было интересно, что же горит. Но все это было в поле, далеко от жилых домов и строений, поэтому никто не пострадал. Но сгорели посевы в большом объёме", - сказала она.

За три месяца в Ростовской области зафиксировано не менее девяти взрывов и пожаров из-за ракет и беспилотников

За последние три месяца, с начала мая, в Ростовской области произошло по меньше мере девять инцидентов, связанных с ударами ракет, беспилотников и падением осколков ракет, сбитых силами противовоздушной обороны Помимо инцидентов в Таганроге, хуторах Дарагановка и Зазерский, в последние дни июля, 28 июля системы ПВО сбили ракету в Азовском районе. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте.

20 июля жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

Днем 9 июля днем раздались взрывы в Донецке Ростовской области. Причиной стала работа ПВО, несколько зданий получили небольшие повреждения, сообщили власти.

4 июля на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.

3 июня потерявший управление БПЛА упал на пустырь в Таганроге, вдалеке от жилых домов Таганрога. "Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", - привело слова пресс-секретаря губернатора Ростовской области Ирины Четвертаковой РИА Новости в своем Telegram-канале.

26 мая губернатор области Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете.

Дважды в - в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории крупнейшего на юге России Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Тогда, по словам, ростовского губернатора Василия Голубева, огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пострадавших не было.

В июне 2022 года на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске также возник пожар. По словам губернатора Ростовской области, на территории предприятия были обнаружены обломки двух беспилотников.

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