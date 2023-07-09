Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО

09 июля 2023, 14:42

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Сегодня днем раздались взрывы в Донецке Ростовской области. Причиной стала работа ПВО, несколько зданий получили небольшие повреждения, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", с февраля 2022 года в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. В июне 2022 года и в начале мая 2023 года фиксировались взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

Система ПВО отработала в Ростовской области, жертв нет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

"После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля, и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку. С понедельника бригады приступят, повреждения будут устраняться", - сказал он в голосовом сообщении в своем чате.

Кураев пояснил, что в настоящий момент проводятся объезды на улицах, где были зафиксированы повреждения зданий.

Осколки предположительно сбитого беспилотника находят в различных районах Донецка, сообщило местное издание "Новость".

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ПВО сбило украинскую ракету. "Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет", - написал Голубев в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что осколками частично повреждена кровля нескольких строений.

"Кавказский узел" также сообщал, что сегодня, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету на востоке Крыма, их-за этого приостанавливалось движение на Крымском мосту.

Напомним, в сентябре 2022 года власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов, которую опубликовало для жителей в электронном виде управления МЧС на своем сайте.

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