Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов

29 сентября 2022, 14:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Памятку на случай артиллерийских обстрелов жители Ростовской области могут скачать с сайта управления МЧС, и распространять ее печатную версию не планируется, сообщили в региональном правительстве.

Памятка "Как вести себя при обстреле" опубликована на сайте управления МЧС по Ростовской области. В ней содержится 15 советов, описывающих рекомендуемые действия в случае обстрела снарядами, когда человек находится в здании, на улице или в транспорте, и еще четыре совета, как вести себя после окончания обстрела.

Памятка размещена в разделе "Рекомендации населению", при этом в публикации "Действия населения при обстреле" опубликован не сам список советов, а лишь ссылка на скачивание файла с памяткой. На главной странице сайта нет ссылки на эту публикацию или файл с памяткой.

Управление МЧС по Ростовской области не планирует распространять памятку в печатном виде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница управления. "Мы размещаем информацию на сайте. А раздавать памятки жителям или нет - этим заведуют по линии губернатора и глав муниципальных образований. Им поручены все мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Этим должна заниматься администрация каждого города, населенного пункта. Распространять памятку в печатном виде или нет - это зависит от них", - сказала она, добавив, что распространять памятку в печатном виде со ссылкой на МЧС вправе любая организация и человек.

По её словам, памятка выпущена совсем недавно. "В МЧС появилась несколько дней назад. Свеженькая", - сказала сотрудница МЧС.

Правительство Ростовской области не планирует организовать массовое распространение памятки, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница секретариата правительства. "Так как МЧС выложило в свободный доступ памятку, то самостоятельно каждая организация может распространять. Массовой печати памятки, скорее всего, не будет", - сказала она.

Сотрудница департамента по предупреждению ЧС правительства Ростовской области затруднилась сообщить, будет ли департамент распространять памятку. "Памятку мы видели. Но насчет способов распространения ничего не можем ответить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители области неоднократно сообщали об инцидентах вблизи границы с Украиной

С начала военной операции на Украине в Ростовской области произошло как минимум пять инцидентов, встревоживших жителей приграничного региона. Так, 12 сентября в нескольких населенных пунктах, по словам местных жителей, был слышен мощный взрыв. Глава Таганрога, где также был слышен взрыв, успокоил горожан, заявив. что в самом городе ничего не произошло. "Ситуация стабильная и находится под контролем. Повода для переживаний нет", - пояснил он.

4 июля жители Таганрога сообщили, что частный жилой дом загорелся после падения беспилотника. Губернатор Василий Голубев подтвердил эту информацию, добавив, что вооружения или боеприпасов на беспилотнике не было. Мэрия уточнила, что пожар произошел на крыше частного дома, пострадавших нет.

22 июня губернатор сообщил, что работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, прилетевших с территории Украины. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия. Жертв и пострадавших не было.

7 апреля стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители. На месте ликвидации боеприпаса образовалась воронка диаметром около трех метров, но сельчане опасались обсуждать инцидент.

26 февраля ФСБ заявила, что в Миллеровском районе упали три 120-миллиметровые мины. По данным ведомства, разрушений и пострадавших не было.

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