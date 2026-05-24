Бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии заключен под стражу

Суд в Тбилиси отправил под арест Левана Ахобадзе, обвиняемого в получении крупной взятки за помощь в контрабанде денег из России.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года силовики задержали бывшего главу Службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили. Он обвинен в получении взяток на сумму более 1,3 миллиона долларов. Тбилисский городской суд отправил его под арест.

Тбилисский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Левана Ахобадзе, сообщило 23 мая "Интерпрессньюс".

Ахобадзе предъявлено обвинение по части 3 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы, пишет издание.

Левана Ахобадзе задержали 22 мая сотрудники Антикоррупционного агентства. Согласно заявлению Службы госбезопасности, дело связано с изъятием 40 миллионов рублей (около 431 тысячи долларов) у частного предпринимателя на пропускном пункте "Ларс" на грузино-российской границе в апреле 2024 года. По данным ведомства, сумма была недекларированной, а её объем по тогдашнему курсу составлял примерно 1,16 миллиона лари, сообщило 22 мая JAMnews.

По закону, провоз наличных денег на сумму более 100 тысяч лари (около 36 200 долларов) без декларирования предусматривает штраф в размере 10% от этой суммы либо конфискацию всей суммы. Как считает СГБ, Леван Ахобадзе через посредников связался с предпринимателем и пообещал помочь в возврате изъятых денег.

В результате переговоров предприниматель выплатил штраф в 10% и получил обратно изъятые на таможне деньги. После этого, по утверждению СГБ, Ахобадзе в обмен на помощь потребовал у него 500 тысяч лари (около 181 тысячи долларов).

Согласно показаниям одного из свидетелей, после вмешательства главы СГБ Григола Лилуашвили требуемая сумма была снижена до 250 тысяч лари и передана посреднику, который в тот же день принес ее Левану Ахобадзе в его рабочий кабинет, пишет издание.

По версии Антикоррупционного агентства, бизнесмен, который передал взятку Ахобадзе, занимался контрабандой денег из России. Ведомство не назвало его имя, сообщило 22 мая "Новости-Грузия"

Григол Лилуашвили по-прежнему находится в заключении. Прокуратура считает, что за взятки он оказывал покровительство незаконному бизнесу: от мошеннических колл-центров до недобросовестных подрядчиков, занимавшихся ремонтом муниципальных детских садов, говорится в публикации.