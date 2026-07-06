Бачо Ахалая осужден по делу о призывах к свержению власти

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Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к 2,5 годам лишения свободы за фразу о необходимости свержения власти Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта стало известно, что Бачо Ахалая стал подозреваемым по новому уголовному делу - о призывах к свержению власти. По этому обвинению ему грозит до трех лет тюрьмы.Ахалая отказался признать вину.

Поводом для нового дела стало заявление, сделанное бывшим министром на закрытом заседании суда по другому делу, возбужденному против него, - об организации беспорядков 4 октября 2025 года. На этом заседании Ахалая заявил, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили "подлежит свержению всеми возможными способами". "Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более 200 лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем", - заявил Ахалая в суде.

Сегодня решением судьи Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили бывший министр обороны Грузии времен правления "Национального движения" Бачо Ахалая был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

Он обвинялся в призывах к насильственному изменению конституционного порядка Грузии и свержению государственного правительства за фразу на закрытом заседании: "Бидзина Иванишвили и его правительство должны быть свергнуты".

Адвокат Бачо Ахалаи, Гиа Горозия, назвал обвинительный приговор Ахалае прецедентным решением. Горозия подчеркнул, что преступлением была признана свобода слова подсудимого, выраженная им во время судебного процесса.

"Если преступление было совершено и в зале суда присутствовали прокуроры и судья, обладающие достаточной квалификацией, но никто из них не призывал его остановиться и не делать таких заявлений", - сказал адвокат.

По словам адвоката, Бачо Ахалая неоднократно заявлял во время судебного процесса, что это была его позиция, а не призыв, но перед вынесением решения суд подчеркнул, что считает представленные обвинением доказательства достаточными, что заявление Бачо Ахалаи было публичным призывом, и за это приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

"Решение является совершенно незаконным. Это решение совершенно безосновательно, несправедливо, мы обжалуем его в установленные законом сроки. Однако мы не ожидаем, что Апелляционный суд вынесет справедливое решение и признает Бачо Ахалаю невиновным", - заявил защитник.

Обвинение заявило, что удовлетворено вердиктом. По словам прокурора Аны Лекиашвили, фраза, произнесенная Бачо Ахалаей в суде содержала признаки преступления, по которому Служба государственной безопасности начал расследование.

"Заявление любого лица, если оно является выражением его мнения и является публичным, содержит прямой призыв к свержению правительства и если оно обращено ко всем лицам в целом, подпадает под действие этой статьи", - заявила Лекиашвили.

В конце 2025 года Ахалая задержали по другому уголовному делу - о попытке штурма президентского дворца 4 октября. В данном случае ему грозит до 9 лет тюрьмы в случае признания виновным в организации и руководстве групповым насилием.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определили политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".