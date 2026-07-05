Участники акции протеста в Тбилиси пообещали Евросоюзу бороться до победы

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Активисты, собравшиеся у парламента Грузии в 585-й день ежедневных протестов, зачитали обращение к политикам Евросоюза, пообещав до конца бороться за возвращение страны на курс евроинтеграции, освобождение политзаключенных и проведение справедливых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", шествие по улицам Тбилиси к парламенту в 584-й день ежедневных протестов было посвящено требованию выпустить на свободу женщин-политзаключенных.

Участники непрерывной акции протеста обратились к Евросоюзу и государствам-членам ЕС с открытым письмом. По словам авторов, они стоят на проспекте Руставели и разных городах страны с желанием защитить европейское будущее, сообщает Publika.



"Мы, граждане Грузии, которые почти шестьсот дней проводят непрерывные и мирные протесты в Тбилиси - на проспекте Руставели и в разных городах страны, с одной целью: защитить европейское будущее Грузии - верховенство закона, права человека и свободное развитие общества. Грузия - неотъемлемая часть европейской цивилизации, интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры - универсальный выбор, установленный статьей 78 Конституции Грузии, которая поручает любому правительству Грузии принимать все меры для достижения этой цели грузинского народа", - указали авторы обращения.

Они напомнили, что после парламентских выборов 2024 года «Грузинская мечта» решила приостановить процесс евроинтеграции и «тем самым проигнорировала конституцию Грузии, которая стала основой непрерывного протеста грузинского народа». Авторы обращения отметили, что с несогласными с политикой «Грузинской мечты» партия ведет борьбу: участники протестов оказываются в заключении, получают гигантские штрафы. «В результате репрессивной политики граждане вынуждены покидать родину», — отметили они.

Авторы обращения поблагодарили ЕС и правительства входящих в него стран «за моральную и политическую солидарность, проявленную при освобождении наших соотечественников, задержанных по политическим мотивам».

«Будем стоять до конца, будем бороться, пока узники совести и политзаключенные не будут освобождены; европейский и евроатлантический курс, установленный Конституцией Грузии, не будет восстановлен, а также не будут проведены свободные и честные парламентские выборы», — говорится в обращении.

Обстановка у парламента спокойная в 585-й день ежедневных протестов, на акции присутствует много молодежи и дети, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) на его странице в

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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