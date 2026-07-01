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23:04, 1 июля 2026

Протестующие на Руставели встретили освобожденных из заключения активистов

Кадр протестующие на проспекте Руставели в Тбилиси в 581-й день непрерывных протестов. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 581-й день непрерывных протестов демонстранты на проспекте Руставели в Тбилиси выразили солидарность политзаключенным. Двое освобожденных участников протеста присоединились к ежедневной акции.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня, в 580-й день протестов, демонстранты на проспекте Руставели напомнили об основных требованиях сторонников евроинтеграции. Протестующие потребовали освободить Нану Сандер и Звиада Цецхладзе.

Противники политического курса "Грузинской мечты" сегодня вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии в 581-й вечер подряд, сообщает Publika. 

Активисты держали плакаты: "До конца", "Сердце не убъет рука врага", "В конце мы все равно победим”, "Плечом к плечу - друг к другу", "Борьба за свободу продолжается", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Некоторые плакаты были посвящены осужденным Мзие Амаглобели и Або Навериану: "Мзия Амаглобели за пощечину в тюрьме, это ваш грузинский менталитет" и "Свободу Або Навериану".

24 июня четыре человека были осуждены по делу о попытке штурма президентского дворца в Грузии. Тбилисский городской суд приговорил Нану Сандер к семи годам лишения свободы, Або Навериани и Антон Упер получили по пять лет.

Отдельный плакат был посвящен освобожденным активистам, который гласил: "К нам вернулись Торнике и Миндия - скоро все вместе". Сегодня активисты Миндия Шервашидзе и Торнике Тошхуа после освобождения присоединились к ежедневной акции протеста на проспекте Руставели, сообщает Publika.

Кадр протестующие на проспекте Руставели в Тбилиси в 581-й день непрерывных протестов. Фото: MO SE / Facebook

По словам Торнике Тошхуа, возвращение на проспект Руставели - это как возвращение в покинутый дом, в семью. "Это прекрасное чувство - вернуться в покинутый дом и в семью. Я желаю парням и девушкам, кто находится в несправедливом заключении, скорейшей победы. Победы вместе с нами. Я сделаю все возможное, чтобы эта победа пришла как можно скорее", - заявил Тошхуа на сегодняшней акции.

Он отметил, что нужно преодолеть страх. "Он начинается прежде всего с борьбы с самим собой, и если вы переступите через себя один, два или три раза, вы больше не будете бояться, и никакой репрессивный закон или давление не смогут вас подавить. Постепенно вы станете сильнее в этой борьбе", - добавил он.

Миндия Шервашидзе поблагодарил участников протеста на проспекте Руставели и заявил, что теперь начинается борьба до победы.

"Прежде всего, я хочу поприветствовать ребят, будьте сильными, я посылаю им много любви, я поддерживаю их до конца. Я хочу поблагодарить этих людей за их борьбу, за настрой, я очень люблю их всех. Теперь начинается борьба до победы. Никто не сможет запугать борющийся грузинский народ", - сказал Шервашидзе.

16 августа были задержаны активисты Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку. 8 сентября Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья. В начале октября суд в Тбилиси продлил арест активистам.

Сегодня апелляционный суд смягчил приговоры Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе - оба были освобождены из тюремного заключения. Участники протеста были приговорены к одному году лишения свободы 1 апреля. По данным Министерства внутренних дел, Миндия Шервашидзе и Торнике Тошхуа совершили групповое насилие над бывшим футболистом и сторонником "Грузинской мечты" Беки Гоциридзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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