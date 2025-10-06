Суд оставил под стражей двух участников митинга в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси продлил арест активистам Торнике Тошхуа и Миндие Шервашидзе, арестованным по обвинению в групповом насилии. Сторона защиты требовала освободить активистов по залог.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа были задержаны активисты Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку. 8 сентября Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья.

Судья Нато Худжадзе вынесла постановление о продлении меры пресечения в виде ареста Торнике Тошхуа и Миндие Шервашидзе, арестованныи по обвинению в групповом насилии. Судья не согласилась с защитой, которая требовала замены строгой меры пресечения на залог в размере 5000 лари 1 , сообщает издание Tabula.

Прокурор Нино Жвания ходатайствовала о сохранении меры пресечения в виде заключения под стражу. По её словам, основания для заключения под стражу имеются: воздействие на свидетелей, уничтожение доказательств, угроза побега и риск совершения новых преступлений. Одним из её аргументов было то, что в списке свидетелей есть родственники обвиняемых. Она также посчитала, что существует риск продолжения преступной деятельности, уточняет издание.

Напомним, что пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".