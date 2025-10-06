×

Кавказский узел

12:30, 6 октября 2025

Лидерам протестной акции в Тбилиси предъявлены обвинения

Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Паате Бурчуладзе, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе (слева направо). Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/171031-segodnia-budut-prediavleny-obvineniia-paate-burchuladze-murtazu-zodelava-irakliiu-nadiradze-paate-mandzhgaladze-i-lashe-beridze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября после протестной акции у президентского дворца в Тбилиси силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца.

Пятерым членам оргкомитета протестной акции - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - сегодня официально предъявлены обвинения, сообщила прокуратура Грузии.

По версии МВД, Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе за несколько дней до муниципальных выборов "публично призывали к силовой смене конституционного строя и свержению государственной власти".

"В частности, Ираклий Надирадзе, Паата Бурчуладзе и Муртаз Зоделава призывали общество к необходимости революции, в которой должны были принять участие агрессивно настроенные граждане. Согласно их заявлениям, совместно они должны были свергнуть государственные власти, а для эффективного осуществления указанных действий необходимо массовое вовлечение и объединение определенных групп граждан", - цитирует сообщение прокуратуры "Интерпрессньюс".

Следователи считают, что в день выборов пятеро обвиняемых и другие люди "приняли решение о начале силовых действий и по каналам СМИ заявили о том, что именно они организовали и руководили силовыми действиями".

Зоделаве, Бурчуладзе и Надирадзе предъявлено обвинение в попытке захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения, организации и руководстве групповым насилием и призывах к свержению власти.

Лаше Беридзе предъявлено обвинение в попытке захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения, а также в организации и руководстве групповым насилием. Паата Манджгаладзе обвинен лишь в организации группового насилия. Всем обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы, говорится в публикации.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Лидеры ряда оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла".

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

