Еще трое лидеров акции протеста задержаны в Тбилиси

Силовики задержали еще троих лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 4 октября проходило голосование на муниципальных выборах. Центризбирком после подсчета большинства голосов сообщил о победе кандидатов от "Грузинской мечты" на посты мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчуладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Сегодня были задержаны одни из организаторов акции, члены "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Министерство внутренних дел Грузии сообщило сегодня еще о нескольких активистах, задержанных после акции протеста в Тбилиси. Соответствующее заявление сделал на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

В частности, задержан оперный певец Паата Бурчуладзе, которого сотрудники полиции вывели прямо из клиники Healthycore, куда его доставили на скорой помощи после акции протеста. Телеграм-канал опубликовал видео задержания певца. Его сопровождали около десятка силовиков, двое спецназовцев в полной экипировке вели его под руки. На выходе из клиники ему пытались задать вопросы журналисты, однако они были оттеснены силовиками.

Также в числе задержанных генеральный секретарь "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и бывший руководитель миссии Грузии в Афганистане, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе.

По предварительным данным, всем задержанным вменяются призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, а также организация, руководство и участие в групповом насилии. Все пятеро являются членами "оргкомитета митинга 4 октября". Им грозит до девяти лет тюрьмы.

Для разгона акции силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте. Протестующие покинули территорию у президентского дворца.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".