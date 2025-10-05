×

03:34, 5 октября 2025

Еще трое лидеров акции протеста задержаны в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали еще троих лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 4 октября проходило голосование на муниципальных выборах. Центризбирком после подсчета большинства голосов сообщил о победе кандидатов от "Грузинской мечты" на посты мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчуладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Сегодня были задержаны одни из организаторов акции, члены "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Министерство внутренних дел Грузии сообщило сегодня еще о нескольких активистах, задержанных после акции протеста в Тбилиси. Соответствующее заявление сделал на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

В частности, задержан оперный певец Паата Бурчуладзе, которого сотрудники полиции вывели прямо из клиники Healthycore, куда его доставили на скорой помощи после акции протеста. Телеграм-канал опубликовал видео задержания певца. Его сопровождали около десятка силовиков, двое спецназовцев в полной экипировке вели его под руки. На выходе из клиники ему пытались задать вопросы журналисты, однако они были оттеснены силовиками.

Также в числе задержанных генеральный секретарь "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и бывший руководитель миссии Грузии в Афганистане, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе.

По предварительным данным, всем задержанным вменяются призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, а также организация, руководство и участие в групповом насилии. Все пятеро являются членами "оргкомитета митинга 4 октября". Им грозит до девяти лет тюрьмы.

Для разгона акции силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте. Протестующие покинули территорию у президентского дворца.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

