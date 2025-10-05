Лидеры протестной акции Зоделава и Надирадзе задержаны в Тбилиси

Полиция задержала активистов "Единого национального движения" Муртаза Зоделаву и Ираклия Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 4 октября проходило голосование на муниципальных выборах. Центризбирком после подсчета большинства голосов сообщил о победе кандидатов от "Грузинской мечты" на посты мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчуладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте. Протестующие покинули территорию у президентского дворца.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Сегодня, 5 октября правоохранители задержали лидеров и соорганизаторов акции протеста, членов "Единого национального движения" Муртаза Зоделаву и Ираклия Надирадзе, пишет "Интерпрессньюс".

Зоделава был задержан на проспекте Руставели в тот момент, когда он давал комментарии журналистам. Перед задержанием он заявил, что никого не призывает следовать его примеру, его был "его бунт", о котором он не сожалеет. "Возможно, мы были менее креативными, может быть, менее организованными, но [...] эта борьба неизбежно должна продолжаться. Ищите таких же воодушевленных людей, как вы, доверьтесь им", - заявил он.

Он также обратился к своим детям, заявив, что он должны знать, что "папа ничего плохого не сделал, он боролся и продолжит бороться за свободу своей страны".

Надирадзе также был задержан на акции на проспекте.

В больницу, где в настоящее время находится оперный певец Паата Бурчаладзе, также заявился спецназ в полной экипировке, о задержании певца пока не сообщается.

Тем временем к президентскому дворцу Атонели прибыли эксперты-криминалисты, который должны установить, какой ущерб был нанесен администрации. Спецназ покинул периметр, информирует телеграм-канал Tbilisi life.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".