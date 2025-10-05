Более 50 человек обратились за медпомощью в ходе столкновений в Тбилиси

Шесть демонстрантов и 21 силовик госпитализированы после столкновений в районе дворца президента Грузии, еще 30 человек получили помощь на месте. Протестующие покинули территорию у президентского дворца, часть демонстрантов намерена остаться на ночь у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", на избирательных участках в Грузии 4 октября проходило голосование на муниципальных выборах. Центризбирком после подсчета большинства голосов сообщил о победе кандидатов от "Грузинской мечты" на посты мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками и задержания. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией. Уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских, групповым насилием и попыткой штурма или блокирования стратегического объекта возбуждено в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец. Ранения получили 14 силовиков, сообщило МВД Грузии.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

В результате событий на акции протеста шесть граждан и 21 полицейский были доставлены в клинику бригадами скорой помощи. Около 30 лицам была оказана медицинская помощь на месте, сообщил сегодня Минздрав Грузии.

Госпитализирован и певец Паата Бурчуладзе. Сотрудники криминальной полиции пришли в клинику, где он находится под наблюдением врачей, сообщила "Sova Грузия".

В районе президентского дворца, на улице Табукашвили, протестующие вечером 4 октября возвели баррикады, силовики использовали для разгона слезоточивый газ. Газ применялся и на площади Бараташвили, сообщает телекомпания "Пирвели".



На площади Орбелиани в журналиста телеканала "Пирвели" предположительно выстрелили газовым баллончиком во время прямого эфира. Как сообщил корреспондент телеканала с места событий, на периметре находились только он и оператор.

Также протестующие находили резиновые пули у президентского дворца, сообщило "Sova Грузия".

Министерство внутренних дел Грузии на специальном брифинге проинформировало о задержании нескольких человек, не уточнив количество задержанных, передает "Новости Грузия".

К полуночи обстановка стабилизировалась, протестующие покинули площадь Орбелиани и прилегающие улицы. На месте остаётся отряд спецназа, сообщает "Интерпрессньюс".

Движение Ertoba на своей странице в Facebook* заявило, что протестующие останутся у парламента на ночь. "Сегодня мы все остаемся на проспекте Руставели и проводим ночь. Не сдвинемся с места, пока в этой стране не закончится российский режим. Также тех, кто по разным причинам не может провести ночь, ждем завтра утром в 08.00, чтобы сменить сограждан", - говорится в заявлении (перевод "Кавказского узла").

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".