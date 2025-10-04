Столкновения с полицией начались у президентского дворца в Тбилиси

Протестующие в Тбилиси после зачитанной декларации о переходе власти к народу отправились на штурм президентского дворца. Силовики применили газ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Власть в Грузии принадлежит народу, заявили участники собрания в центре Тбилиси, и объявили о взятии власти в свои руки.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Протестующие в Тбилиси пытаются штурмовать президентский дворец Орбелиани. Возникли столкновения с силовиками. Спецназ поливает демонстрантов перцовым спреем.

Началась мобилизация дополнительных сил МВД вблизи с президентским дворцом, сообщило Tbilisi Life

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

