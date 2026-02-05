Саралиев рапортовал о первом в этом году обмене пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

157 российских бойцов и 3 гражданских лиц возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщалось о возвращении групп военнослужащих 12, 15 и 19 июня. Переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет занимается депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. В июле Саралиев сообщил о возвращении новой группы военных из украинского плена. Среди обменянных оказался житель Владикавказа. 24 августа состоялся обмен по формуле 185 на 185. 2 октября в рамках обмена 185 российских бойцов и 20 гражданских лиц были возвращены в Россию.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся сегодня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамаил Саралиев. "В Россию из украинского плена вернулись наши военнослужащие в количестве 157 человек и 3 гражданских лица. Такое же количество человек вернулось на Украину", - написал он.

По данным Министерства обороны, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, информирует ТАСС.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - сообщило Минобороны в Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 29 января участвовал в переговорах президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В Кремле Рамзан Кадыров высказался о переговорах с украинской стороной об окончании специальной военной операции. Он выразил желание довести ее "до конца", сообщает радиостанция "Маяк". "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров.