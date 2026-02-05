Прекращение дела о краже против Манькиевой обнадежило правозащитников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие не нашло доказательств причастности Айны Манькиевой к краже, заявление о которой подали ранее ее родные, дело против девушки прекращено. Следователи в данном случае разобрались в деле, в отличие от схожей ситуации с Седой Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой. Угроза отца вернуть Айну домой спровоцировала среди пользователей Facebook* дискуссию о противопоставлении традиционных ценностей и прав человека. Для Манькиевой угрозу представляет как отец, пообещавший вернуть ее домой "любой ценой", так и сотрудники правоохранительных органов, а освободить ее из полиции после задержания помогла только огласка. Ранее карточка Манькиевй пропала из базы розыска МВД.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Айну Манькиеву больше не обвиняют в краже, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

Она может снова вернуться к нормальной жизни! "Пожалуй, впервые мы видим работу следователей “здорового человека”: правоохранители проверили ее заявления, учли обстоятельства насилия в семье и угрозы жизни, заново изучили “доказательства” против нее и приняли решение - Айна Манькиева в хищении денег у матери невиновна!", - говорится в сообщении

Уголовное дело по обвинению Айны в краже было возбуждено 15 августа. Его открыли после заявления матери Айны: та утверждала, что дочь украла у нее 20 тысяч рублей. На тот момент Айна уже несколько месяцев как бежала от семьи и жила в Москве. А 16 января, на следующий день после того, как мы вместе с вами защитили Айну от передачи родственникам в Ингушетию, следователи заново рассмотрели ее дело.

“Изучив в совокупности собранные по делу доказательства, в том числе заявление Манькиевой Я.С. от 06 августа 2025 года, допрос в качестве потерпевшей Манькиевой Я.С., допрос в качестве свидетеля Манькиевой А.Х., которая вину в совершении инкриминируемого ей преступления, полностью отрицает, следствие приходит к выводу, что иных доказательств, подтверждающих причастность Манькиевой А.Х. к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ следствием не добыто, а имеющихся, недостаточно для привлечения последней к уголовной ответственности, тем самым в действиях Манькиевой Айны Хамборовны, 05.09.2004 года рождения, отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ” - цитируют правозащитники выводы следствия.

Заявления о краже - это обкатанный метод законно вернуть пострадавших от домашнего насилия в регион, из которого они бежали. Аналогичные дела были возбуждены против Седы Сулеймановой и Селимы Исмаиловой. Обеих полиция увезла обратно в Чечню, обеих мы больше никогда не видели. То, что такого не случилось с Айной Манькиевой - наша с вами общая победа! Именно огласка помогла вытащить Айну, когда ситуация казалась безнадежной!

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню, пводом стало заявление родных о краже. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

На дело Айны Манькиевой ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 15 января он заявил, что готовит "обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву" по делу Айны, чтобы исключить новое задержание девушки полицейскими и отправку ее домой, а 21 января его фракция "Новые люди" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента закон о защите от насилия в семье. "Мы внесли в Госдуму законопроект, который запретит выдворять людей на малую родину, если им грозит опасность. Если задержанный заявляет, что у себя дома может столкнуться с насилием, его перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова правозащитная группа "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.