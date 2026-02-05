×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:37, 5 февраля 2026

Прекращение дела о краже против Манькиевой обнадежило правозащитников

Айна Манькиева. Скриншот видео Секреты ухода за волосами на лето / Rutube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие не нашло доказательств причастности Айны Манькиевой к краже, заявление о которой подали ранее ее родные, дело против девушки прекращено. Следователи в данном случае разобрались в деле, в отличие от схожей ситуации с Седой Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой. Угроза отца вернуть Айну домой спровоцировала среди пользователей Facebook* дискуссию о противопоставлении традиционных ценностей и прав человека. Для  Манькиевой угрозу представляет как отец, пообещавший вернуть ее домой "любой ценой", так и сотрудники правоохранительных органов, а освободить ее из полиции после задержания помогла только огласка. Ранее карточка Манькиевй пропала из базы розыска МВД.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Айну Манькиеву больше не обвиняют в краже, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

Она может снова вернуться к нормальной жизни! "Пожалуй, впервые мы видим работу следователей “здорового человека”: правоохранители проверили ее заявления, учли обстоятельства насилия в семье и угрозы жизни, заново изучили “доказательства” против нее и приняли решение - Айна Манькиева в хищении денег у матери невиновна!", - говорится в сообщении

Уголовное дело по обвинению Айны в краже было возбуждено 15 августа. Его открыли после заявления матери Айны: та утверждала, что дочь украла у нее 20 тысяч рублей. На тот момент Айна уже несколько месяцев как бежала от семьи и жила в Москве. А 16 января, на следующий день после того, как мы вместе с вами защитили Айну от передачи родственникам в Ингушетию, следователи заново рассмотрели ее дело.

“Изучив в совокупности собранные по делу доказательства, в том числе заявление Манькиевой Я.С. от 06 августа 2025 года, допрос в качестве потерпевшей Манькиевой Я.С., допрос в качестве свидетеля Манькиевой А.Х., которая вину в совершении инкриминируемого ей преступления, полностью отрицает, следствие приходит к выводу, что иных доказательств, подтверждающих причастность Манькиевой А.Х. к совершению преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ следствием не добыто, а имеющихся, недостаточно для привлечения последней к уголовной ответственности, тем самым в действиях Манькиевой Айны Хамборовны, 05.09.2004 года рождения, отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ” - цитируют правозащитники выводы следствия.

Заявления о краже - это обкатанный метод законно вернуть пострадавших от домашнего насилия в регион, из которого они бежали. Аналогичные дела были возбуждены против Седы Сулеймановой и Селимы Исмаиловой. Обеих полиция увезла обратно в Чечню, обеих мы больше никогда не видели. То, что такого не случилось с Айной Манькиевой - наша с вами общая победа! Именно огласка помогла вытащить Айну, когда ситуация казалась безнадежной!  

"Кавказский узел" также писал, что заявление Айны Манькиевой о сексуализированном насилии в семье является приоритетным, так как при возвращении в республику в рамках расследования дела о краже Айне угрожает опасность, как в случае с Седой Сулеймановой, указали правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню, пводом стало заявление родных о краже. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

На дело Айны Манькиевой ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 15 января он заявил, что готовит "обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву" по делу Айны, чтобы исключить новое задержание девушки полицейскими и отправку ее домой, а 21 января его фракция "Новые люди" внесла на рассмотрение нижней палаты парламента закон о защите от насилия в семье. "Мы внесли в Госдуму законопроект, который запретит выдворять людей на малую родину, если им грозит опасность. Если задержанный заявляет, что у себя дома может столкнуться с насилием, его перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Манькиева рассказывала, что ее семья принадлежит к вирду баталхаджинцев и выражала опасения, что ее будет искать весь вирд. "В вирде практикуется жесткий контроль при обращении с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до девятого класса", - привела 15 января ее слова правозащитная группа "Марем".

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:45, 5 февраля 2026
Водитель грузовика ранен в Батайске во время атаки БПЛА
02:55, 5 февраля 2026
Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине
22:54, 4 февраля 2026
Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
21:04, 4 февраля 2026
Дошкольники из Параула выписаны из больницы
20:18, 4 февраля 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
18:53, 4 февраля 2026
Жительнице Дагестана ужесточено обвинение по террористическим статьям
Все события дня
Новости
Перестрелка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:57, 5 февраля 2026
За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека
Военные на СВО. Фото: Минобороны России
13:25, 30 января 2026
Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
22:02, 23 января 2026
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии
Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
19:04, 21 января 2026
Уроженцы Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о теракте в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Фото: https://www.instagram.com/p/DUIXU9wCJV3/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
05 февраля 2026, 10:37
Мэрия Краснодара отказала в проведении митинга в Юбилейном микрорайоне

Геннадий Новицкий. Скриншот видео оперативная съемка ФСБ
05 февраля 2026, 07:42
Правозащитники признали политзаключенным осужденного ростовчанина Геннадия Новицкого

Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
05 февраля 2026, 03:54
Выходцы с Северного Кавказа прекратили голодовку в хорватской миграционной тюрьме

Жители горного села несут покойного. 4 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/9844
04 февраля 2026, 19:53
Жителям горного села в Дагестане пришлось несколько километров нести покойного

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше