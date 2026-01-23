×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:02, 23 января 2026

Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

50 просителей убежища из Дагестана, Чечни и Ингушетии, которые содержатся в миграционной тюрьме Ежево в Хорватии, объявили голодовку, протестуя против грубых нарушений их прав.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая 2025 года активисты, собравшиеся перед посольством Хорватии в Вене призвали власти Хорватии не допустить высылки в Россию арестованных уроженцев Чечни.

Об объявлении голодовки уроженцами Северного Кавказа  в миграционной тюрьме Ежево сообщила сегодня правозащитница Роза Дунаева на своей странице в Facebook*.

По словам Дунаевой, 19 января люди прибегли к крайней мере в знак протеста против запланированной депортации Магомеда-Амина Гатагажева и против систематического, унизительного и бесчеловечного обращения со стороны тюремного персонала.

"19-летний Магомед-Амин Гатагажев в настоящее время находится в хорватской тюрьме на основании информации, полученной от Российской Федерации в ответ на повестку, выданную хорватскими властями. Российская сторона утверждает, что Магомед-Амин якобы участвовал в вооруженных группировках" - сообщала ранее Дунаева. В РФ он обвинен по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (205.2 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании (208.2 УК РФ). Ранее он жил в Турции, но осенью 2025 года был задержан при пересечении границы Боснии и Хорватии, отмечает "Фортанга". 

По словам заключенных, в течение трех месяцев им отказывали в доступе к свежему воздуху и прогулкам на свежем воздухе, не предоставляли ужин, кормили испорченной едой, и подвергали унижениям, давлению и жестокому обращению со стороны администрации.

22 января тюремная администрация перешла к открытым угрозам: представители учреждения заявили заключенным, что если голодовка не прекратится, будут привлечены спецподразделения, всех изобьют и расселят по разным тюрьмам, сообщила Дунаева

По ее мнению, то, что там происходит, представляет собой серьезное и систематическое нарушение прав человека. Об этом уже проинформировали правозащитные организации.

"В ближайшие дни я поеду в Ежево вместе с правозащитниками. Мы будем говорить открыто, громко и везде - в СМИ, в правозащитных организациях и на международных площадках — до тех пор, пока угрозы, злоупотребления и запугивание не прекратятся. Ответственность за жизнь и безопасность задержанных лежит на тюремной администрации и хорватских властям. Молчание недопустимо. И молчания не будет", - заявила она.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2023 года суд в Хорватии отказался предоставить пяти уроженцам Чечни статус политических беженцев. Суд объяснил отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни непричастным к экстремизму и постановил отпустить его. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание на "лимоновских" чтениях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
02:31, 1 января 2026
Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 8400 бойцов с юга России
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Сандро Мегрелишвили, арестованный по делу об блокировке тротуаров у парламента. Фото: Formula https://t.me/Tbilisi_life/44444
23 января 2026, 11:40
Двое участников протестов в Тбилиси приговорены к аресту за блокировку тротуара

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше