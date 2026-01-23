Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

50 просителей убежища из Дагестана, Чечни и Ингушетии, которые содержатся в миграционной тюрьме Ежево в Хорватии, объявили голодовку, протестуя против грубых нарушений их прав.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая 2025 года активисты, собравшиеся перед посольством Хорватии в Вене призвали власти Хорватии не допустить высылки в Россию арестованных уроженцев Чечни.

Об объявлении голодовки уроженцами Северного Кавказа в миграционной тюрьме Ежево сообщила сегодня правозащитница Роза Дунаева на своей странице в Facebook*.

По словам Дунаевой, 19 января люди прибегли к крайней мере в знак протеста против запланированной депортации Магомеда-Амина Гатагажева и против систематического, унизительного и бесчеловечного обращения со стороны тюремного персонала.

"19-летний Магомед-Амин Гатагажев в настоящее время находится в хорватской тюрьме на основании информации, полученной от Российской Федерации в ответ на повестку, выданную хорватскими властями. Российская сторона утверждает, что Магомед-Амин якобы участвовал в вооруженных группировках" - сообщала ранее Дунаева. В РФ он обвинен по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (205.2 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании (208.2 УК РФ). Ранее он жил в Турции, но осенью 2025 года был задержан при пересечении границы Боснии и Хорватии, отмечает "Фортанга".

По словам заключенных, в течение трех месяцев им отказывали в доступе к свежему воздуху и прогулкам на свежем воздухе, не предоставляли ужин, кормили испорченной едой, и подвергали унижениям, давлению и жестокому обращению со стороны администрации.

22 января тюремная администрация перешла к открытым угрозам: представители учреждения заявили заключенным, что если голодовка не прекратится, будут привлечены спецподразделения, всех изобьют и расселят по разным тюрьмам, сообщила Дунаева

По ее мнению, то, что там происходит, представляет собой серьезное и систематическое нарушение прав человека. Об этом уже проинформировали правозащитные организации.



"В ближайшие дни я поеду в Ежево вместе с правозащитниками. Мы будем говорить открыто, громко и везде - в СМИ, в правозащитных организациях и на международных площадках — до тех пор, пока угрозы, злоупотребления и запугивание не прекратятся. Ответственность за жизнь и безопасность задержанных лежит на тюремной администрации и хорватских властям. Молчание недопустимо. И молчания не будет", - заявила она.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2023 года суд в Хорватии отказался предоставить пяти уроженцам Чечни статус политических беженцев. Суд объяснил отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни непричастным к экстремизму и постановил отпустить его. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни.