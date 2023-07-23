Десять уроженцев Чечни депортированы из Хорватии

23 июля 2023, 16:42

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Власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни, просивших о международной защите, еще двоим предоставили статус беженцев, сообщил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы".

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в предоставлении международной защиты и статуса политических беженцев, мотивировав отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Шесть уроженцев Чечни начали голодовку в депортационном центре, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев.

В середине января уроженцы Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.

Из 15 уроженцев Чечни, поступивших в депортационный центр Хорватии, там остался только один, другие отказались от прошения о международной защиты в Хорватии и были депортированы, сообщил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

По его словам, 10 человек были депортированы в Боснию, двоим власти предоставили статус беженца. Еще двое были отпущены после того, как с них сняли подозрения в религиозном экстремизме. Один из них уехал из Хорватии, а второй ожидает решения по международной защите, рассказал Дадуев.

Оставшийся в депортационном центре уроженец Чечни ожидает депортации в Болгарию, добавил он. Представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" подчеркнул, что задержанным было важно отстаивать свои права в суде и убедить власти в том, что они не являются экстремистами, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году и зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств" интересы земляков, говорится на сайте организации.

Напомним, 7 ноября 2022 года стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда Иса Дадуев.

3 января у посольства Хорватии в Вене прошел митинг чеченской диаспоры против возвращения беженцев и практики отказа им во въезде в страны Евросоюза и в предоставлении убежища.

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