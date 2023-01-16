Уроженцы Чечни сообщили подробности задержаний земляков на Балканах

16 января 2023, 13:55

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В Боснии и Герцеговине выходцев из Чечни и Ингушетии, покинувших Россию, перед депортацией содержали в грязных и холодных контейнерах, а в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими, рассказали уроженцы Чечни. В Хорватии беженцев с Северного Кавказа вынуждают отказаться от просьб об убежище, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Чечни сталкиваются в Боснии и Герцеговине с проблемами, в частности, при попытке попасть в Хорватию. Утром 28 декабря 2022 года стало известно, что не менее 30 уроженцев Чечни застряли на границе в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцам из Чечни грозит депортация в Россию, сообщили правозащитники. 29 декабря стало известно, что не менее 20 уроженцев Чечни и Ингушетии, которые прибыли из Турции в Боснию и Герцеговину, чтобы затем просить политического убежища в Хорватии, из аэропорта Сараево депортированы в Стамбул. 3 января у посольства Хорватии в Вене прошел митинг чеченской диаспоры против возвращения беженцев и практики отказа им во въезде в страны Евросоюза и в предоставлении убежища.

Ранее, 7 ноября 2022 года, стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Выходец из Чечни рассказал о своих попытках выехать в Европу

Уроженец Чечни Аслан рассказал корреспонденту «Кавказского узла» о своей попытке покинуть Россию. 25 декабря 2022 года Аслан выехал в Турцию, а 29 декабря - в Боснию и Герцеговину, где, по его словам, представители властей отфильтровали всех прилетевших уроженцев Чечни и Ингушетии.

"В аэропорту Сараево нам дали какие-то бланки для заполнения и посадили в зале ожидания. На бланке были вопросы о ФИО, цели визита, сумме денег при себе, названии отеля, числе дней планируемого пребывания в Боснии. После заполнения по очереди заводили в какую-то комнату, где сидел человек в гражданском и с ним переводчик в пограничной форме. Задавал разные вопросы, связанные с целью нашего посещения Боснии. Потом говорили ждать в зале ожидания. Документы не отдавали и ничего не поясняли. С нашего самолета в тот день сняли человек 7-8. Следом прилетел еще один самолет из Стамбула, с него тоже сняли именно вайнахов, тоже человек пять", - рассказал Аслан.

До десяти уроженцев Чечни и Ингушетии было снято в этот день и с последнего рейса из Стамбула. Их вместе с ранее прибывшими держали в зале ожидания. В итоге к ним вышел переводчик и сообщил, что им отказано во въезде и через сутки их отправят обратно в Турцию, сообщил Аслан.

Среди прибывших были семьи с маленькими детьми, молодые люди с повестками или те, кому было опасно возвращаться в Россию, отметил он.

"Нас разделили по группам, исходя из того, какой авиакомпанией мы прилетели, и в сопровождении полиции отвели в какие-то железные, холодные контейнеры на территории аэропорта. Это были очень грязные, холодные помещения, где все продувало. Даже семьи с маленькими детьми разместили там же. Больше я этих людей с других рейсов не видел. Их отвели в другие контейнеры. На второй день нас посадили на самолет и выслали обратно в Турцию. По прибытии туда проблем не было, в аэропорту Стамбула нам вернули паспорта, ничего не спрашивали. Это было 29 декабря", - рассказал Аслан.

После публикаций в прессе о нарушениях прав выходцев с Северного Кавказа группа уроженцев Чечни с семьями вновь попробовали пересечь границу ЕС, отметил он.

"Мы сделали это 2 января. Но на этот раз уже проблем и вопросов к нам со стороны боснийских пограничников не возникло, пропустили сразу. В итоге, нам удалось попасть в Европу. Проведя несколько дней в лагере в Хорватии, мы поехали дальше. С хорватами у нас проблем не было. Единственное - в полицейском участке Хорватии один полицейский язвил, задавая вопросы: «А чего вы не идете воевать? Что вы уезжаете?" и что-то еще на хорватском. Я не могу подтвердить факты насилия или опровергнуть. Я такого не видел", - сказал Аслан.

Говоря об угрозе депортации в Россию, он предположил, что их могут вернуть лишь в Хорватию, въезд в которую в итоге им был разрешен. "Насколько мне известно, нас в самом худшем случае могут "откинуть" только в Хорватию, так как это первая страна, где мы попросили убежище, и она нас приняла. Я жил в Поволжье, а не в Чечне. Пока домой [в Чечню] никто [из представителей властей] не приходил. Дома только родители", - сообщил Аслан.

Силовики в Хорватии избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Его несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев, а по пути силовики применяли к нему "неоправданное насилие", сообщила 31 декабря 2022 года "Ассамблея чеченцев Европы". "Это произошло 17 декабря 2022 года в районе аэропорта и по дороге в закрытый лагерь, где он сейчас и находится", - сообщили правозащитник, отметив, что им поступали жалобы от других задержанных из этого лагеря.

Подвергнутый насилию в Хорватии чеченец пожаловался на избиения

Часть уроженцев Чечни, прибывших в Хорватию, подверглись физическому насилию со стороны пограничников, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 24-летний выходец из Чечни Хасайн.

"Я подвергался в Хорватии избиению, применению насилия со стороны полиции. Я подавал заявления в их прокуратуру, у меня изъяли вещи. Сейчас я в Германии, с 3 января, поскольку посчитал небезопасным свое нахождение в Хорватии. Меня немотивированно заковали в наручники, двое полицейских избивали меня. Я обратился за помощью в Ассамблею чеченцев Европы, где мне оказывают юридическую помощь", - рассказал Хасайн.

По словам молодого человека, в Хорватии его поместили в закрытый лагерь, где, как он утверждает, сотрудники учреждения проявляли в отношении чеченцев, содержащихся в заключении, "ксенофобию и дискриминацию по национальному и религиозному признаку".

"Это в прямом смысле тюрьма, там были чеченцы, которые уже несколько месяцев в заключении, без какой-либо информации о том, когда их выпустят. Со стороны сотрудников страшный нацизм в отношении чеченцев, исламофобия. Сокамерника посадили ни за что. В 2021 году у него был снят «стоп» (запрет на въезд в ЕС), а его за этот погашенный «стоп» туда посадили. Во время молитвы его ногами пинали, он рассказывал об этом", - сообщил Хасайн.

По его словам, в Европу он поехал с другом, с которым познакомился в Турции. После того, как его выпустили из закрытого лагеря в другой, с более свободными условиями содержания, он покинул страну и перебрался в Германию.

"Из Хорватии через недели две после этого инцидента я с родственниками по привычному маршруту, пересекая границы Боснии, Хорватии, Словении, попал в Германию. Границу Хорватии я пересекал дважды. Первоначально я не смог пройти границу, было несколько попыток с другом. Мы решили нелегально перейти, нас передали в Боснию обратно, поставили запрет на въезд в ЕС на год. Находились в лагере, и если в течении семи дней не покинем добровольно страну, то нас собирались депортировать. После шести дней мы попробовали тем же маршрутом [из Боснии] попасть в Хорватию. Второй раз нас уже посадили в закрытый лагерь. В то время там было 8 человек. Когда друг уехал в Турцию, я один без него оставался. После этого привезли двоих чеченцев, и нас стало девять человек", - рассказал Хасайн.

Покинуть Хорватию, по словам Хасайна, его вынудили опасения повторения жестокого обращения с ним. "На время расследования я должен был находиться в открытом лагере при условии, что я его не покидаю, а если пограничники меня поймают, то меня обратно посадят на три месяца в закрытый лагерь. В итоге я оттуда сбежал. Ища убежища у Хорватии, я от них получил избиение, насилие, теперь мне требуется убежище от них самих", - заявил Хасайн.

Он уточнил, что дважды подвергся насилию со стороны полицейских. "Границу Хорватии я пересек во второй раз 10 декабря. Избиение происходило в ночь 17 на 18 декабря. Первый раз меня избили у парковки у главного входа в аэропорт, в автозаке. После этого меня повезли к закрытому лагерю и до входа в лагерь, метров за 30, меня избили повторно. В первый раз меня избивали вдвоем, с водителем автозака, во второй раз один [полицейский]. Мне угрожали, чтобы я никому ничего не говорил, на меня кричали", - рассказал уроженец Чечни.

По его словам, он всячески пытался дать понять, что он беженец. "Но они отвечали: «Нет, не разговаривай», душили меня. Пальцем мне пытался один из них выколоть глаз, губы мне порвали, в рот пихали шапку, говорили, чтобы я никому ничего не говорил. Когда меня поместили в закрытый лагерь, они заклеили камеру листочком [бумаги формата] А4, смыли с меня кровь, дали листочек [подписать], как будто ничего не было. Эти полицейские были пьяны, от них исходил стойкий запах алкоголя, они были не в себе. Как раз 17 декабря играла их команда и выиграла, заняв 3-е место на ЧМ в Катаре 1 , они, вероятно, это отпраздновали таким образом", - рассказал Хасайн.

Он также сообщил, что в открытом лагере вместе с ним находились две семьи, у каждой по одному ребенку. Сам он подал прошение об убежище в Германии, где с 3 января ожидает интервью.

Правозащитники насчитали около 1000 прибывших в Европу чеченцев

С сентября 2022 года в ЕС через Хорватию прибыло до тысячи человек. 60 из них были депортированы обратно в Турцию, при этом их принудительно заставили отказаться от прошения убежища, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель отдела правозащиты "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

"Ассамблея чеченцев Европы с октября [2022 года] оказывает гуманитарную и правозащитную помощь новому потоку беженцев из Чечни в Европу. Большая часть работы - на отделе правозащиты, из-за большого количества нарушений прав человека как в Боснии, так и в Хорватии. По нашим данным, через Хорватию в ЕС с сентября прибыло до 1000 беженцев. Около 60 депортировали хорваты, принудительно заставив беженцев отказаться от своей просьбы в предоставлении им убежища. Около девяти человек пострадали [от действий пограничников], их держат в депортационном лагере в Хорватии. Большая часть беженцев покидает Хорватию и едут вглубь Европы", - рассказал Дадуев.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году, она зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств" интересы земляков, говорится на сайте организации.

В январе поток уроженцев Чечни значительно снизился, отметил правозащитник, связав это слухами о втором этапе мобилизации. По его мнению, люди опасаются быть задержанными при пересечении границы России.

"Многие думают, что их могут задержать на границе. Нам известны случаи вылета из России в Турцию, без препятствий. Также сказалось возвращение обратно в Турцию тех, кто прибыл в Боснию самолетом из Турции. Некоторых из числа беженцев возвращают без указания причины, а другим отказали, ссылаясь на неправомерные причины, такие, как отсутствие необходимого количества денег на руках или отсутствие визы в Боснию, которая, согласно договоренности между Россией и Боснией, для посещения страны сроком до 30 дней не требуется", - рассказал Дадуев.

Еще одним фактором уменьшения желающих добраться до Европы Дадуев назвал нарушение прав беженцев в Хорватии. "Массовое нарушение прав человека в Хорватии - это один из факторов, остановивших поток иммиграции. К нам поступают все новые жалобы о применении насилия и дискриминации по национальному и религиозному признаку чеченских беженцев в Хорватии. Мы направили много писем в их органы власти с просьбой остановить нарушение прав человека и наказать виновных в этом. Пока нам не известно, чтобы власти Хорватии кого-то наказали. Свою работу мы будем делать до тех пор, пока не добьемся положительных результатов", - сказал правозащитник.

Причиной новых потоков эмиграции чеченцев Дадуев назвал их нежелание участвовать в военной операции на Украине. "Это желание обезопасить себя от участия в [военной операции] в Украине. Большинство из чеченцев считают, что их не должна касаться эта [военная операция], но принуждение к участию в ней заставляет их покинуть страну", - заключил он.

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