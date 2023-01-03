Эмигранты в Вене потребовали защитить права чеченских беженцев

03 января 2023, 22:46

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Митинг против экстрадиции чеченских беженцев состоялся сегодня перед посольством Хорватии в Вене. За неделю боснийско-хорватскую границу проходят около 500-700 беженцев из Чечни, поток вырос на фоне опасений о продолжении мобилизации, сообщила сегодня правозащитная организация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Чечни сталкиваются в Боснии и Герцеговине с проблемами, в частности, при попытке попасть в Хорватию. Утром 28 декабря стало известно, что не менее 30 уроженцев Чечни застряли на границе в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцам из Чечни грозит депортация в Россию, сообщили правозащитники. 29 декабря 2022 года стало известно, что не менее 20 уроженцев Чечни и Ингушетии, которые прибыли из Турции в Боснию и Герцеговину, чтобы затем просить политического убежища в Хорватии, из аэропорта Сараево депортированы в Стамбул.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Перед посольством Хорватии в Вене сегодня состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на военную операцию на Украине. Акцию организовали представители чеченской диаспоры, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Организатор митинга, представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева, сообщила, что случаи противозаконного отношения к беженцам в балканских странах фиксировались и раньше, но сейчас они приобрели масштабный характер, что не может не беспокоить чеченскую диаспору, отмечается в публикации.

Как следует из видео, размещенного на странице Дунаевой в Facebook*, в акции у посольства принимали участие не менее шести человек с плакатами, за ходом акции наблюдала силовики из полицейской машины.

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" опубликовала сегодня в своем Telegram-канале доклад по ситуации с беженцами из Чечни и Ингушетии в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

"За предновогоднюю неделю в Евросоюз через Хорватию въехали примерно от пятисот до семисот чеченцев. Данные опросов разнятся, а власти не дают цифр по регионам происхождения. По нашим подсчетам, основанным на опросах беженцев, через два пограничных перехода между Боснией и Герцеговиной и Хорватией проходит от пятисот человек в неделю", - говорится в докладе. В нем указано, что число чеченцев, выезжающих в Европу выросло в последний месяц на фоне опасений о продолжении мобилизации для участия в военной операции на Украине.

Студент из Курчалоя Ислам Алиев рассказал, что получил повестку в ноябре "для проверки", после чего принял решение уезжать. 26 декабря он прибыл в Стамбул, оттуда вылетел в Сараево, однако его и еще часть чеченцев не пустили и вернули в Стамбул. По его словам, он и попутчики вынуждены были умолять турецких пограничников не отправлять их в Россию. 29 декабря он повторно отправился в Сараево и там уже был задержан, однако 30 декабря его освободили и уже 31 декабря он смог попасть в Хорватию, говорится в докладе.

33-летний Амир Евлоев и его жена Марина Эльмурзиева приехали из Ингушетии. Евлоев работал раньше в силовых структурах, его в середине декабря попытались силой доставить из дома на призывной пункт. В семье четверо детей. В конце декабря семья покинула Ингушетию. Через Владикавказ вылетели в Турцию. В Боснию и Герцеговину их не впустили и заставили ждать в аэропорту депортации обратно в Стамбул, пограничники ему объяснили, что причина - в недостаточном количестве средств, которые семья взяла с собой. Часть тех, с кем они приехали, из Стамбула депортировали в Россию, рассказала семья представителю "Вайфонда", после чего связь с ними прервалась.

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