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19:53, 24 июля 2025

Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять тысяч тонн песка с мазутом остается на полигоне в хуторе Воскресенский, его вывезут в ближайшие полторы недели. Но полигон будет использоваться до конца очистки побережья как площадка временного хранения  свежесобранных выбросов.

Как писал "Кавказский узел", власти еще к 1 апреля обещали вывезти весь песок с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенском, но перенесли этот срок сначала на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. На площадке в Воскресенском остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка, его вывезут до середины июля, заявил 23 июня оперштаб Кубани. 

С пункта временного размещения в хуторе Воскресенском Анапы остается вывезти 5 тысяч тонн замазученного грунта, это всего 3,8% от максимальной загруженности площадки - ранее здесь хранилось 130 тысяч тонн, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

Перед вывозом весь песок пропускают через специализированную установку «Грохот», она сортирует грунт, отделяя наиболее загрязненные мазутом фракции. Песок с минимальным содержанием нефтепродуктов отправляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов. С максимальным – вывозят для утилизации на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность». 

В среднем за день с площадки в хуторе Воскресенском вывозят по тысяче тонн, отчитался сегодня оперштаб. 

Пять тысяч тонн, которые остаются на площадке, песок, который поступил после последних выбросов. "Грунт, привезенный со времени самых массовых выбросов в декабре 2024 года и первых числах января 2025 года уже убрали с площадки. Но площадка в Воскресенском продолжит работать до полной уборки побережья. Эта территория необходима для оперативного вывоза с береговой полосы загрязненного мазутом грунта, когда происходят выбросы нефтепродуктов", - говорится в публикации.

В ближайшие полторы недели площадка будет практически полностью очищена,но минимальный объем грунта после выбросов будут прежде всего привозить сюда. "Именно для продолжения работы пункта временного размещения в хуторе Воскресенском министерство ГО и ЧС региона подписало 14 июля с регоператором необходимые соглашения. Задача оперативного штаба Краснодарского края, чтобы новые объемы замазученного песка вывозили для утилизации максимально оперативно, однако само функционирование площадки, пока есть выбросы на побережье Темрюкского района и Анапы и пока не завершены все работы по ликвидации ЧС, необходимо", - указано в сообщении.

Ранее о подписанном контракте сообщил Telegram-канал Kub_Mash. "Министерство ГО и ЧС Краснодарского края подписало договор — нефтепродукты с анапских и темрюкских пляжей будут везти и хранить под забором у местных жителей до октября этого года", - говорится в публикации от 23 июля.

Напомним, к 1 марта с площадки в Воскресенском был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители хутора и призвали ускорить вывоз. В обращении от 30 мая хуторяне потребовали встречи с мэром Анапы, в следующем обращении они призвали его в короткие сроки вывезти весь песок.

Жители хутора 24 декабря 2024 года заблокировали дорогу в знак протеста. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, заявили они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

После экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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