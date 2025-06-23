Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль

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Власти Кубани вновь перенесли сроки вывоза загрязненного мазутом песка с площадки в анапском хуторе Воскресенском.

Как писал "Кавказский узел", власти еще к 1 апреля обещали вывезти весь песок с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенском, но перенесли этот срок сначала на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. С полигона ежедневно вывозят в среднем по 700 тонн песка, отчитался оперштаб Кубани 14 июня.

К 1 марта с площадки в Воскресенском был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители хутора и призвали ускорить вывоз. В обращении от 30 мая хуторяне потребовали встречи с мэром Анапы, в следующем обращении они призвали его в короткие сроки вывезти весь песок с полигона.

Масштабы загрязнения Юга России мазутом Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

Загрязненный мазутом песок с площадки в хуторе Воскресенском вывезут до середины июля, заявил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Специализированные предприятия Краснодарского края уже утилизировали более 40 тыс. тонн загрязненного грунта, вывезенного с этой площадки, провели его полное обеззараживание и очистку от нефтепродуктов. Еще 65 тыс. тонн песка в настоящий момент находятся на предприятиях-утилизаторах", - говорится в публикации.

Сейчас на площадке в Воскресенском остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка. "Из них уже отсортировано специализированной установкой «Грохот» почти 15 тыс. тонн. Такой песок будут использовать в качестве инертных материалов, в частности, его вывозят на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск. Оставшийся наиболее загрязненный мазутом грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации", - отмечается в сообщении.

Площадку задействуют, если произойдут повторные выбросы

После вывоза всего замазученного грунта площадка в хуторе Воскресенском продолжит работать до полной ликвидации ЧС. "Ее задействуют, если произойдут повторные выбросы и понадобится быстро убрать загрязненный грунт с береговой линии", - сообщили краевые власти.

Напомним, жители хутора 24 декабря 2024 года заблокировали дорогу в знак протеста. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, заявили они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

После экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".