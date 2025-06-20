Анонсировано завершение механизированной очистки пляжей Анапы
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Очистка пляжей с помощью техники продлится ориентировочно до 10-15 июля. Для восстановления пляжей Анапы и Темрюкского района потребуется 80 тысяч кубометров песка.
Как писал "Кавказский узел", выбросы мазута были обнаружены 19 июня. 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии выбросов нефтепродуктов в Анапе.
Системная механизированная очистка анапских пляжей от мазута перешла к завершающему этапу - обработке оставшихся 34 гектаров побережья. Техника работает на первом участке этой территории, в районе дома отдыха "Фея-2", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперативного штаба Кубани. Жителей и туристов просят не заходить на участки, где работает техника, и особенно внимательно следить за детьми.
Оперштаб отметил, что завершение работ запланировано на 10-15 июля, точные сроки зависят от погодных условий.
Эта информация прозвучала на фоне отчета о том, что 20 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы по результатам утреннего мониторинга береговой полосы не обнаружено.
Для восстановления пляжей потребуется 80 тысяч кубометров песка
Для первоочередного укрепления пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края после загрязнения мазутом потребуется около 80 тысяч кубометров песка. Работы планируется завершить за два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяну Любимову.
В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ученым университета разработать проект восстановления песчаных пляжей после аварии танкеров. "Общая сумма подсыпки может составить 75-80 тысяч кубометров, в дальнейшем нужно будет производить компенсационную подсыпку", - пояснила Татьяна Любимова. Исследования проводились на 50 километрах поврежденных береговых территорий от Анапы до поселка Веселовка.
Вывоз загрязненного песка изменил береговые течения и профиль пляжей, что может ускорить разрушение берега. Для предотвращения этого необходимо восстановить ширину пляжей до 70 метров. Сейчас она составляет 35-50 метров, лишь на отдельных участках достигает 80 метров. "При волнах высотой 6-8 метров для предотвращения размыва необходима ширина пляжа не менее 50-100 метров", - отметила эксперт.
Для восстановления планируется использовать песок из карьеров возле Анапской пересыпи, а не из акватории, поскольку песок оттуда может быть загрязнен нефтепродуктами.
Цвет песка не золотистый, но ведь и Анапа уже не та
Речь идет не о выставлении пляжей, а об их укреплении и компенсации изъятого песка, отреагировал на слова Любимовой эколог Евгений Витишко. "Действительно рядом в карьерах есть кварцевый песок, но он совсем другой и будет с пляжа просто смыт морем и сдут ветром. И даже цвет его совсем другой... Если и сыпать, то вполне можно сыпать песок реки Кубань, его много, транспортное плечо - реальное, да и заодно русло расчистим. Да, цвет не золотистый и по составу глинистый, но ведь и Анапа уже не та", - написал сегодня Витишко в своем телеграм-канале.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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