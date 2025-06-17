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18:02, 17 июня 2025

Блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии выбросов мазута в Анапе

Пляж Анапы. 17 июня 2025 г. Фото: https://t.me/makovozovy/38686

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Центральный пляж Анапы и на пляжи Джемете выбросило множество сгустков мазута, сообщили блогеры, опубликовав видео с берега. Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов.

Как писал "Кавказский узел", по информации спасателей, работы по очистке от нефтепродуктов продолжаются на 19 участках побережья Краснодарского края длиной более 240 километров. Новых  выбросов мазута на побережье близ Анапы не выявлено с 27 мая

17 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края. "Муниципальные команды провели утренний мониторинг береговой линии, новых загрязнений не выявили", - говорится в сообщении.

Блогеры опубликовали видео и фото, на которых видны выбросы мазута в Джемете.

Так, автор Telegram-канала "Маковозовы" прошел сегодня километр по пляжу от Гостевого до Кривого проезда в Джемете. По его словам, шторм "принёс много капель мазута". "Везде кромка воды в жидких, порой даже крупных каплях.  На самом пляже от насыпи до дюн ещё целые поля мазутной крошки", - написал он в своем Telegram-канале.

"Вот они капли мазута, выбрасывает, выбрасывает капли. и вот на мешке тоже можем видеть. Очень много вот таких мелких капель, они повсеместно", - говорит он на видео.

Видео из Джемете опубликовал в своем Telegram-канале и блогер Юрий Озаровский.

"Район первого проезда. Капли мазута прямо в воде. И на песке", - говорит женский голос за кадром.

О выбросах на Центральном пляже Анапы сообщил автор блога "Анапа в объективе: блог Дениса". "Мы шутили, что гости курорта на подошвах и пятках очистят пляж от мазута. Спустя время понимаешь, что это не шутка. Отдыхающие часть мазута втоптали, часть разнесли по городу", - написал он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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Автор: "Кавказский узел"

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