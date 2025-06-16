МЧС озвучило протяженность загрязненной мазутом береговой линии в Краснодарском крае

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По информации спасателей, работы по очистке от нефтепродуктов продолжаются на 19 участках побережья Краснодарского края длиной более 240 километров. Новых выбросов мазута на побережье близ Анапы не выявлено с 27 мая.

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка Волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

Экологи указали на недостаточность данных о чистоте воды близ Геленджика Отсутствие в воде мазута не является свидетельством ее чистоты на фоне сбросов стоков канализации в море, указали экологи, комментируя заверения главы Геленджика о чистоте воды. Разлив мазута в Керченском проливе сказался на выборе места отдыха, рассказали туристы.

МЧС России рапортовало сегодня, что о определены 19 участков проведения работ на побережье общей протяженностью более 240 километров. Со дня моря продолжают поднимать загрязненный грунт. "В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района сводной водолазной группировкой проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 8284 спуска", - цитирует сообщение МЧС России "Коммерсант".

С начала операции спасательные службы очистили более 607 км береговой линии и собрали более 165 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Мониторинговые группы сегодня вновь не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В пресс-службе краевой администрации "Интерфаксу" уточнили, что новых выбросов мазута на побережье в Анапе не было обнаружено с 27 мая.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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