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Кавказский узел

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17:05, 16 июня 2025

МЧС озвучило протяженность загрязненной мазутом береговой линии в Краснодарском крае

Очистка пляжа от мазута в Анапе. 16 июня 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13628

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По информации спасателей, работы по очистке от нефтепродуктов продолжаются на 19 участках побережья Краснодарского края длиной более 240 километров. Новых  выбросов мазута на побережье близ Анапы не выявлено с 27 мая. 

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка Волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

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Отсутствие в воде мазута не является свидетельством ее чистоты на фоне сбросов стоков канализации в море, указали экологи, комментируя заверения главы Геленджика о чистоте воды. Разлив мазута в Керченском проливе сказался на выборе места отдыха, рассказали туристы.

МЧС России рапортовало сегодня, что о определены 19 участков проведения работ на побережье общей протяженностью более 240 километров. Со дня моря продолжают поднимать загрязненный грунт. "В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района сводной водолазной группировкой проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 8284 спуска", - цитирует сообщение МЧС России "Коммерсант". 

С начала операции спасательные службы очистили более 607 км береговой линии и собрали более 165 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. 

Мониторинговые группы сегодня вновь не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. 

В пресс-службе краевой администрации "Интерфаксу" уточнили, что новых выбросов мазута на побережье в Анапе не было обнаружено с 27 мая.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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Автор: "Кавказский узел"

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