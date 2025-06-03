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11:04, 3 июня 2025

Минздрав Кубани озвучил риски купания в море после разлива мазута

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергий и и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет на купание на пляжах Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

В Анапе и частично в Темрюкском районе пляжи остаются закрыты из-за проведения работ по очистке побережья. На пляжах установлены советующие предупреждающие баннеры, несмотря на это  "некоторые туристы нарушают введенный запрет, пренебрегая, в первую очередь, своей безопасностью", - заявил глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов.

Он  заявил, что "ограничения введены исключительно с целью защитить туристов, ведь контакт с нефтью и продуктами её переработки может привести к проблемам со здоровьем". "Среди возможных симптомов специалисты выделяют кожные проявления, обострение аллергических состояний и заболеваний органов дыхания. Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении в Telegram-канале Филиппова от 2 июня.

Он напомнил, что  при контакте с мазутом необходимо промыть кожу водой с мылом, а при появлении недомогания обратиться за медицинской помощью. 

азут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Подробности об этой катастрофе собраны в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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