Экологи указали на недостаточность данных о чистоте воды близ Геленджика

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Отсутствие в воде мазута не является свидетельством ее чистоты на фоне сбросов стоков канализации в море, указали экологи, комментируя заверения главы Геленджика о чистоте воды. Разлив мазута в Керченском проливе сказался на выборе места отдыха, рассказали туристы.

Как писал "Кавказский узел", все 1200 проб морской воды, взятых в акватории Геленджикской бухты, соответствуют нормам Роспотребнадзора, отчитался глава города. На фоне ситуации в Анапе власти Геленджика поставили цель увеличить поток туристов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. Произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Официальные заявления о чистоте воды в Геленджике логичны с точки зрения географии: мазутное пятно, образовавшееся после аварии под Анапой, с большой долей вероятности не достигло этого курорта, считает эколог Валерий Бриних. "Мы не слышали жалоб ни от туристов, ни от местных, как это было в Керчи или Севастополе. Всё понесло течением в Крым, а не в сторону Новороссийска и Геленджика", — поясняет он.

Тем не менее, Бриних призывает критически относиться к методике отбора проб. "Если забор воды делают в "чистом" месте, и даже в самой Анапе можно найти участок без мазута — то и результат химического анализа будет соответствующий. Кроме того, кто сегодня имеет доступ к независимым лабораториям?" — отметил он.

Эколог напомнил, что есть еще и биологические анализы, которые могут показать палочки и вирусы от сбрасываемых сточных вод, но о них все забыли на фоне мазутной трагедии.

С ним согласился активист из Шепси Олег Завяликов. "Море — это не только мазут, но и канализационные сбросы. В Шепси у прибрежных самостроев нет канализации, но анализы всегда "прекрасные". Может, потому, что их берут не там, где надо?" — предположил он.

Есть два вида анализов: химический, по которому можно увидеть превышение нормы содержания мазута и других химически опасных веществ в воде, и микробиологический, где можно увидеть превышение, к примеру, опасных для организма вирусов и бактерий, которые возникают на фоне сбросов в реки и в море неочищенных фекальных стоков.

Говорить только о мазуте — однобоко, считает Олег Завяликов. "Есть и фекальное загрязнение, от которого тоже болеют. Но лаборатории, способные это подтвердить, закрыты для обычных людей. Только у чиновников есть доступ. Получается, им и верить? А как же неочищенные сточные воды, которые прибрежные города края сбрасывают ежедневно в море?" — спросил он.

По его мнению, в ситуации ничего не меняется с 2000-х годов. Завяликов показал горы отписок из Роприроднадзора, Росприродназдзора, администрации президента, Генпрокуратуры и Следственного комитета на его жалобы о сбросах в море.

Эколог из Новороссийска Татьяна Трибрат указала на последствия вывоза загрязнённого песка с анапских пляжей в Новороссийск. "Мазута у нас не было, но теперь его привозят и складируют на свалке, которую, как давно мы настаиваем, надо закрыть и рекультивировать. Мазутный песок уходит в почву, в грунтовые воды, а оттуда — обратно в море. Получается, в одном месте убрали, а в другом — добавили", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Очищенный установкой "Грохот" от мазута песок вывозят с полигона в хуторе Воскресенский на полигон ООО "Терра-Н" в Новороссийск.

Жительница Геленджика Марина Орлова уверяет: вода в бухте "идеально чистая", и она ежедневно купается с дочерью. "Иногда на камнях бывает мазут — но это нормально, так было всегда. Главное — не наступить и не испачкаться", — говорит она, отмечая, что недалеко от берега часто проходят танкеры с опасными грузами, и это было еще во времена СССР.

По ее мнению, она доверяет заявлениям властей Геленджика. "Сравнить не с чем, поэтому приходится верить. Да мы и сами видим, что вода чистая", - сказала она.

Отдыхающая Ирина из Подмосковья также не увидела проблем. "Море прозрачное и тёплое. Мы приехали в шестой раз — и ни разу не пожалели. Про трагедию в Анапе слышали, но здесь всё в порядке", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти информировали население о чистоте пляжей только с целью привлечь туристов в Геленджик, уверена она. "Конечно, власти пытаются, чтобы люди ехали не в Турцию, а на отечественные курорты. Верить - не верить, нет времени разбираться. Надо отдохнуть, набраться сил, потому что впереди год работы", - подчеркнула она.

"В Анапе - мазут, в Сочи - дорого. В Геленджике - чисто и по цене приемлемо. Вот и приехал. Не хотел рисковать, поехал туда, где, как пишут, всё хорошо", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" свой выбор места отдыха Сергей из Краснодара.

Опрошенные рассказали, что они снимают койко-место за 500 рублей, а номер полностью за 1500 рублей в сутки. По их данным, в крупных отелях, хотя и есть скидки до 10%, но цены от 6 500 до 15 000 за номер в сутки.

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Отдыхающих меньше, чем в прошлом году, отметила хозяйка гостевого дома на 20 человек, Валентина Анохина. "Возможно, из-за погоды - май был холодный, дожди идут. А может, потому что туристы едут в большие отели со скидками и бассейнами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У неё цены остались прежними - от 500 до 1 500 рублей за номер в сутки, как в прошлом году.

Вероника Попова, владеющая мини-гостиницей на пять номеров, говорит, что сейчас заезд есть, но будущих бронирований немного. "Море чистое, но стабильности нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Краснодарского края Ирина Попова получила бесплатную путёвку в Крым в город Керчь. "Мазут на пляже в Керчи никто не убирает. Вонь, грязь, а инвалиды приезжают "лечиться". Это что, и есть обещанная забота государства? Да, природа очень красивая, но не ухоженно. На море была один раз, посмотрела и больше не ходила. Гуляю по заброшенному парку санатория", - рассказала женщина о своих впечатлениях о бесплатной социальной путевке.

Она не понимает, почему инвалидов, к примеру, не отправили в Геленджик, где нет мазута. "Получается, народ у нас сортируют? Если ты инвалид, то вот тебе госзабота государства за госсчет - замазученные пляжи и мазутное море?" - задалась она вопросами.

Напомним, что более девяти тысяч детей уже приехало на отдых в Анапу. В связи с экокатастрофой купание в Черном море запрещено, детям предложена альтернатива в виде бассейнов.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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