Более девяти тысяч детей приехали на отдых в лагеря Анапы

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Детские лагеря Анапы полностью готовы к приему детей, более девяти тысяч уже приехали на отдых. В связи с экокатастрофой купание в Черном море запрещено, детям предложена альтернатива в виде бассейнов.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. Произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Министерство просвещения России отчиталось 14 июня о полной готовности детских лагерей Анапы к приему детей в летнюю оздоровительную кампанию, однако из-за временного ограничения на купание в Черном море для отдыхающих подготовлены альтернативные досуговые программы с использованием бассейнов, пишет "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что пляжные зоны лагерей ежедневно проверяются на предмет загрязнения, все лагеря Анапы прошли необходимые проверки и соответствуют санитарным нормам.

По словам директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игоря Юргина, в лагерях Анапы уже отдыхают 9,5 тысячи детей.

Директор Всероссийского детского центра "Смена" Игорь Журавлев рассказал, что контролирующие органы не дали разрешение на купание в Черном море во все Анапском районе, в том числе в акватории центра. В связи с этим расписание детей было переделано на использование большого бассейна. В остальном же центр работает в штатном режиме.

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка Волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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