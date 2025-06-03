Власти назвали опасные зоны на побережье у Анапы и в Темрюкском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прибрежная территория от поселка волна до заповедника Утриш обозначена как опасная зона, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. В тоже время спасатели отчитались, что не фиксируют выбросов мазута уже неделю.

Как писал "Кавказский узел", купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергий и и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет на купание на пляжах Анапы и Темрюкского района.

"В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС. Соответствующие постановления глава Темрюкского района Федор Бабенков подписал 30 мая, а глава города-курорта Анапа Василий Швец - 2 июня. Оба документа опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В Темрюкском районе опасной зоной определена территорию вдоль береговой линии от поселка Волна до поселка Веселовка включительно, в Анапе - вдоль береговой линии в границах города-курорта (от поселка Веселовка до заповедника Утриш). "Документами запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями - это касается всех услуг. От аренды лежаков до проката и водных аттракционов", - говорится в сообщении оперштаба.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова затруднилась сказать, когда будут отрыты эти территории, уточнив лишь, что «специалисты продолжают поиски эффективных методов очистки пляжей, пострадавших от разлива топлива», сообщает «Интерфакс».

Новые выбросы мазута не фиксируются неделю

Мониторинговые группы во вторник не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщил оперштаб. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что новых выбросов мазута на побережье Анапы нет с 27 мая

Водолазы планируют убрать мазут, обнаруженный на морском дне неподалеку от береговой линии в Анапе, до конца июня, отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова.

"Группировка водолазов в количестве 167 человек продолжает работать на территории нашего региона, и достаточно эффективно. Но многое зависит от погоды. Если она будет благоприятной, то в течение июня мы должны закончить, по крайней мере, у песчаного берега в Анапе. Речь идет о том, что уже разведано на дне. (...) Многое уже убрали, остается собрать, по нашим оценкам, порядка 300 тонн", - заявил Штриков.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Подробности об этой катастрофе собраны в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.