Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

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Все 1200 проб морской воды, взятых в акватории Геленджикской бухты, соответствуют нормам Роспотребнадзора, отчитался глава города. На фоне ситуации в Анапе власти Геленджика поставили цель увеличить поток туристов.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. Произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Состояние морской воды в Геленджике находится под контролем Роспотребнадзора. С 15 мая еженедельно специалистами отбираются пробы морской воды в 22 точках мониторинга, из которых 12 находятся прямо в акватории Геленджикской бухты, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.

"На сегодня отобрано более 1200 проб морской воды, в том числе и на нефтепродукты. Все пробы соответствуют нормам, это подтверждают результаты лабораторных исследований аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора. Заодно замерили температуру морской воды, она уже прогрелась до 24С", - отчитался глава Геленджика.

Геленджик в этом году готовится побить свой туристический рекорд прошлого года и принять почти 5 миллионов отдыхающих, добавил глава курорта. По его данным, с начала года в Геленджик приехали 665 тысяч туристов, а это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рост турпотока повлияла, в том числе, ситуация в Анапе, пляжи которой из-за разлив мазута в Керченском проливе закрыты, пишет "Коммерсант".

Как писал "Кавказский узел", прибрежная территория от поселка Волна до заповедника Утриш обозначена опасной зоной, посещение которой запрещено местными жителями и туристами. Купание на закрытых из-за разлива мазута пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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