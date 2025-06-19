Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

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Выбросы мазута были обнаружены сегодня в ходе мониторинга побережья Анапы и быстро убраны, отчитался оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии выбросов мазута в Анапе.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Мелкие выбросы мазута убрали на побережье Анапы 19 июня, сообщил сегодня оперштаб Кубани.



Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга. Представители Новороссийска провели работы по обслуживанию полипропиленовых сетей на защитном вале Центрального пляжа Анапы, а команда из Павловского района проводит очистку береговой линии у воды в поселке Джемете, говорится в сегодняшней публикации в телеграм-канале ведомства.

Между тем загрузка отелей Анапы на фоне разлива мазута по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 50%. Часть отелей находится в бедственном положении, так как не может вернуть туристам средства за отмененные бронирования.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. На этих пляжах установлены таблички о запрете купания. Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров.

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