Отельерам Анапы и и Темрюкского района частично возместят суммы возращенных броней

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Как писал "Кавказский узел", Загрузка отелей Анапы на фоне разлива мазута по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 50%. Часть отелей находится в бедственном положении, так как не может вернуть туристам средства за отмененные бронирования, заявил представитель Ассоциации туроператоров России.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания. Совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров.

Сервис"Яндекс. Путешествия" компенсирует 50% стоимости возвратных бронирований отелям и владельцам апартаментов, решившим вернуть средства за размещения гостям, у которых истек срок бесплатных отмен проживания. Инициатива направлена на поддержку гостиничного бизнеса, который оказался в уязвимом положении из-за чрезвычайной ситуации.

Программа охватит бронирования, оформленные до 20 апреля и с периодом проживания на время всего пляжного сезона — с мая по сентябрь 2025 года.Отельеры и владельцы апартаментов смогут получить компенсацию от сервиса и в случае, если уже вернули стоимость бронирований пользователям сервиса.

При этом максимальная сумма выплат не должна превышать 20% от общей суммы бронирований, которые были оформлены через сервис, говорится в сообщении на сайте сервиса.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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