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13:48, 5 июня 2025

Жители Воскресенского призвали в короткие сроки вывезти песок с мазутом

Обращение к властям жителей Воскресенского. 5 июня 2025 г. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/9784

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кучи песка с мазутом остаются близ жилых домов хутора Воскресенский уже полгода, напомнили активисты властям Анапы, предложив найти удаленную от населенных пунктов площадку для хранения песка с нефтепродуктами. Также они потребовали от мэра города прекратить работу асфальтового завода. 

"Кавказский узел" писал, что к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители Воскресенского и призвали чиновников ускорить сроки вывоза песка. В обращении от 30 мая хуторяне потребовали встречи с мэром Анапы.

Жители хутора Воскресенский записали очередное обращение к мэру Анапы Василию Швецу в  связи с экологической обстановкой. На видео несколько людей стоят на фоне куч замазученного песка. Они потребовали "ускорить вывоз этого злополучного песка". "Да, по документам, 11 месяцев имеют право хранить, как оказалось, но мы заложники ситуации, а мы не хотим быть заложниками", - сказала женщина в обращении, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Анапа гражданская", у которого насчитывается  3936 подписчиков. Она предложила властям вывозить песок на переработку в другие регионы России, не ограничиваясь только Краснодарским краем.

"Найдите место, которое далеко от поселений", - предложила другая женщина, на руках у которой маленький ребенок.

Также участники обращения потребовали от мэра навести порядок в промзоне, где по и словам, нелегально работает асфальто-бетонный завод. "Это курортная зона, здесь промзоны вообще не должно быть. Люди отдыхают, оздоравливаются", - заявили участники обращений.

"Мы  дойдем до конца, чтобы промзона у нас была экологически чистая", - заявил на видео мужчина, который потребовал убрать предприятия, которые нарушают требования экологической безопасности.

"Есть обращения, есть видео всех этих нарушений, но реакции ноль", - заявила еще одна активистка.

К 13.48 мск обращение просмотрели 720 человек

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. 17 января жители Воскресенской потребовали не допустить изменения назначения земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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Автор: "Кавказский узел"

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