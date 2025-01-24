Жители анапского хутора добились запрета размещения мусорного полигона

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Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2024 года жители хутора Воскресенский в Анапе в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением.

Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отклонила запрос на изменение разрешенного использования земельных участков в хуторе Воскресенском, где создана площадка временного хранения замазученного песка. Решение исключает возможность создания завода по переработке и утилизации отходов в этой зоне, сообщило сегодня «Анапское Черноморье».

Эту информацию подтвердил и блогер Юрий Озаровский. "Комиссия состоялось. Единогласно принято решение об отказе в предоставлении условно разрешенного вида", - сказала начальник управления архитектуры и строительства Анапы Яна Хандошко на видео,. которое опубликовано в Telegram-канаде блогера. Ранее, 23 января начальник управления архитектуры Яна Хандошко пояснила, что процедура добавления вида разрешенного использования земли «Специальное назначение» была запущена по заявлению МБУ «Благоустройство» - правообладателя участка, на котором сейчас расположен вывезенный с анапских берегов мазут . Она заявила, что заводов по переработке и утилизации отходов в Воскресенском быть не может, так как согласно генеральному плану на всей территории Анапы запрещено создавать постоянный мусорный полигон по переработке и утилизации отходов.

Руководитель МБУ Благоустройство Александр Ходорченко на общественных слушаниях пояснил, что добавление категории «Специальное назначение» планировалось исключительно в целях приведения в полное соответствие вида разрешенного использования участка для временного хранения замазученного грунта, который планируется вывести до 1 апреля.

"Я, как правообладатель земельного участка, предпринял законные действия, если решение комиссии будет отрицательное, это тоже решение. После 1 апреля эта площадка будет использоваться согласно назначению земли, они будет обустроена под склады для хранения различного инвентаря предприятия", - приводятся его слова в Telegram-канале мэрии.

Оперштаб Краснодарского края сегодня сообщил, что продолжается вывоз на утилизацию песка и мазута с расположенной в хуторе площадки.

Администрация Краснодарского края сообщила, что на временной площадке в хуторе Воскресенском с помощью установки грохот просеяли свыше 7 тысяч тонн песка. Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев заявил, что к 31 марта "здесь должен быть отсеян весь песок".

На площадке находится 133 тысячи тонн песка и мазута. "Вывозить отсюда все – дорого и неэффективно. Установка существенно сократит количество замазученного грунта, который нужно будет утилизировать. Утилизации подлежит как минимум третья часть собранной массы, остальное – песок, который пойдет, к примеру, на строительство дорог", – приводятся в публикации слова губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

Количество волонтеров, работающих на очистке побережья после крушения танкеров, сократилось в несколько раз, при этом выбросы мазута продолжаются, и оставшимся волонтерам нужны помощники на полевой кухне, рассказали 22 января жители Анапы.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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