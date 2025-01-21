Жители Воскресенского заявили о давлении со стороны властей

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Жители анапского хутора получили от силовиков предостережения о недопустимости нарушения закона, когда попытались провести сход против площадки для утилизации мазута. Они сочли это попыткой давления.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря 2024 года жители хутора Воскресенский в Анапе в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. Несмотря на протест, власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, и это даст им возможность превратить площадку в полигон.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

До того, как прошел сход в хуторе Воскресенском, более десятка местных жителей получили официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений, административных нарушений и о недопустимости антиобщественного поведения (копии предостережений имеются в распоряжении "Кавказского узла").

На бланках указано, что предостережения составлены на основании приказа МВД России от 4 марта 2020 года за № 119. Также на бланках указаны имя, фамилия и отчество человека, которому вынесено предостережение, а также его адрес и другие данные. В частности, жительницу хутора Воскресенского Анну Сержант предостерегли от участия в несанкционированной акции. Такое же предостережение получила и краснодарская активистка Яна Антонова, хотя она и не собиралась участвовать в сходе граждан 17 января. Как полагает сама Антонова поводом к ее предупреждению послужил ее комментарий под видео в телеграм-канале с высказываниями замминистра образования Кубани Сергея Урайкина.

"Я не являюсь волонтером, ни в каких группах не состою, и ни к каким митингам не призываю", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Антонова. Она уточнила, что предостережение ей вручил участковый из Краснодара.

На условиях анонимности о вручении им предостережений рассказали и другие жители и активисты.

Так, многодетный отец Максим из Воскресенского рассказал, что его 16 января вызвал к себе участковый, который сам живет далеко от площадки, на которую свозят мазут, и сказал, что ему поступил приказ из МВД Анапы жестко предупредить жителей с вручением им письменных предостережений под подпись о недопустимости проведения митингов, высказываний ни на улице, ни в соцсетях.

"Мне участковый сказал, что им известно о существовании группы в WhatsApp* под названием "Против полигона", и известно, кто и что пишет. И что все, кто призывал собраться 17 января им известны и находятся под контролем, в том числе и я. Он предложил выйти мне из этой группы и никуда не являться, никаких публичных заявлений не делать", – сказал Максим корреспонденту "Кавказского узла".

Из его рассказа следует, что подобные предупреждения от участкового получили более 10 жителей хутора. Поэтому те, кто собирался прийти 17 января чтобы записать ролик о ситуации с площадкой для мазута и выступить против нее, они не пришли. Другие жители пришли, но не проявляли активности. Еще одна часть жителей получила предостережения 17 января, в день схода.

На сход пришли порядка двух десятков человек, но провести его не удалось. Полиция окружила собравшихся и им просто пришлось разойтись, чтобы их не задержали. Максим заявил, что не знает, как ему выражать свое мнение, также он удивился тому, что власти ведут себя подобным образом.

Максим рассказал, что недалеко от свалки расположен детский сад № 29 "Фантазия" по улице Трудовая, 4 и он очень переживает за своих малолетних детей, которые туда ходят. Но вступать в конфликт с властями и участковым он не будет именно из-за страха за своих детей. Он так же отметил, что вокруг свалки в ста метрах расположены пятиэтажки с одной стороны и с другой дома ИЖС. Самый близкий дом к свалке в 10 метрах от нее. Максим заявил, что не знает что будет, когда пригреет солнце и мазут станет жидким. По его словам, он ранее писал жалобы и получил ответ от Роспотребнадзора, что в 100 метрах расположена промзона и никакие правила не нарушены.

"Я писал по другим поводам про то, что у нас рядом с домами всякие заводы, летит пыль от них и мне отвечали, что они в 100 метрах от жилых домов и что не надо было покупать дома и участки в такой близости от промзоны. Но как мне известно многие дома появились здесь раньше промзоны", – пояснил Максим.

Эколог Андрей Фокин рассказал, что он и его товарищ получили от жителей хутора Воскресенский предложение осветить ситуацию со свалкой мазута. "17 января мы приехали по адресу свалки – Смолянка, 24. Там собралось десятка два местных жителей, которые хотели на камеру нам рассказать о проблемах и своем несогласии, что там сделали свалку мазута", – рассказал Фокин корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что видео снять не удалось, так как участников схода окружили силовики.

"Люди, которые получили предостережения, стали расходиться, не желая проблем. Такое же решение приняли и мы с товарищем, потому что лично у меня уже есть судимость за экоактивизм по административной статье. Но несмотря на то, что мы сразу уехали, нас остановили на посту и вручили по предостережению по статье 20.2 КоАП РФ [Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования] ", – пояснил Фокин.

В предостережении сказано, что его можно обжаловать и некоторые жители заявили, что намерены это сделать. Также они возмущены попыткой власти оказать давление на общество. "Мы сотрудникам полиции все это высказали в устной форме, ещё в начале встречи с жителями хутора Воскресенского. Но по окончании, как мы сняли ролик частично, они перехватили нас по дороге и выписали предостережения нам", – сказал эколог.

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