Жители Воскресенского потребовали встречи с мэром Анапы

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Активисты из Воскресенского записали видеообращение к мэру Анапы, призвав его встретиться с группой жителей хутора, которые полгода добиваются вывоза с расположенного вблизи от жилых домов и детсада песка с мазутом.

"Кавказский узел" писал, что к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители Воскресенского и призвали чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Жители хутора Воскресенский призвали мэра Анапы Василия Швеца посетить хутор, чтобы обсудить его многочисленные проблемы или принять у себу группу активистов, следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал"Анапа".

"У нас много проблем, с которыми мы к вам не можем попасть, которые мы не можем решить уже который месяц", - заявил один из участников обращения на видео.

Жители хутора в частности переживают, что сроки вывоза замазученного песка, который хранится на полигоне вновь будут сорваны, говорится в сообщении.

Telegram-канал также опубликовал видео с полигона, которое как утверждается снято 27 мая.

На нем видны горы песка и также укрытые пленкой горы. "Очень большой объем, как и прежде остается", - констатировал автор видео.

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. 17 января жители Воскресенской потребовали не допустить изменения назначения земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Полигон в станице Раевская близ Новороссийска может стать местом для складирования песка с мазутом, проводится его обследование, отчитался оперштаб. В Раевской нет условий для хранения опасных отходов, уверена местная активистка. Местные жители, активисты и экологи высказали опасения, что песок вывозится из Воскресенского в разные населенные пункты для имитации обещанной властями безопасной утилизации. На Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, пояснил, в частности, эколог Валерий Бриних.

"Расфасовывая этот песок по поселкам, чиновники лишь маскируют проблему. Такие действия нарушают права граждан на безопасную окружающую среду. Если песок безопасен, пусть опубликуют анализы, выложат их в открытый доступ. Пока этого нет, доверия нет. Складывается ощущение, что песок просто прячут под видом "рекультивации” и "строительства дорог", - сказал он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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