Жители Кубани встревожены развозом загрязненного песка по региону

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Очищенный от мазута песок вывозится с хутора Воскресенский под Анапой в разные населенные пункты Краснодарского края для имитации обещанной властями безопасной утилизации, заявили жители Кубани.

Как писал "Кавказский узел", песок, который уже прошел очистку от мазута при помощи виброустановки, будет вывезен на полигон в Новороссийске. 20 тысяч тонн песка с высокой степенью загрязнения, который остается в хуторе Воскресенском, планируется отправить на утилизацию до конца мая. 13 мая подтвердили намерение складировать песок с мазутом в станице Раевская, где, по словам местной активистки, нет условий для хранения опасных отходов.

Власти обещали вывезти с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию. Жители хутора потребовали до конца апреля освободить территорию от песка и прекратить его завоз на полигон. Песок с мазутом будет вывезен до конца мая, сообщил оперштаб, обосновав второй перенос сроков освобождения полигона недостатком мощностей предприятий по утилизации. Увеличение срока вывоза песка увеличивает риск токсичного воздействия в связи с наступлением тепла, уверены экологи. Полигон располагается вблизи от домов, школы и детсада, указали местные жители, призвав чиновников ускорить вывоз песка.

Оперативный штаб Кубани 15 мая отчитался о ходе очистки и вывоза загрязненного мазутом песка с хутора Воскресенский. По информации чиновников, материал проходит очистку на установке «Грохот», после чего «очищенный и не токсичный песок», проверенный сертифицированной лабораторией, отправляется на полигон ТКО ООО «Терра-Н» в Новороссийске. «Он соответствует требованиям, предъявляемым к “песку общестроительному ТУ”, который используется для рекультивации полигонов. Процент содержания нефтепродуктов не превышает 1,2%», — говорится в сообщении оперштаба.

В штабе заявили, что песок планируется использовать для отсыпки очагов возгораний, реконструкции полигона, устройства оснований дорог и даже изготовления строительных растворов. При этом жители Новороссийска уже обнаружили у полигона на Щелбе «горы песка с примесями мазута», которые использовали для тушения свалки. Директор полигона «Терра-Н» Алексей Елизаров подтвердил, что песок использовался при тушении, а теперь будет применен для «укрепления территории», сообщил Telegram-канал Mash.

Активисты, опрошенные “Кавказским узлом”, выражают сомнение в достоверности официальной информации: они полагают, что власти решили “закрыть проблему” опасного песка, развозя его по территории края.

“Самые первые кучи с мешками так и лежат у нас в хуторе Воскресенский. Сейчас вывозят то, что прошло через “Грохот”, но реально перед нами никто не отчитывается, кто, что и куда везет. Люди видят машины, везущие песок, на трассе у поселка Виноградного, в сторону станицы Раевской и на мусорную свалку в Новороссийск. Впечатление, что замазученный песок просто растаскивают по разным поселениям, чтобы не было заметно, где он находится. При этом замазученный песок продолжают завозить и к нам в хутор”, - заявила жительница Воскресенского Марина Шевелева.

Координатор движения «Общественный контроль» в Новороссийске Жанна Мингелевич также уверена, что власти не соблюдают обещания. “К нам завозят песок из Анапы на КамАЗах и высыпают на открытый грунт, хотя обещали бетонное покрытие. Это значит, что мазут уходит в почву и воздух. Люди не намерены мириться с этим. Власти фактически расширили свалку за счет лесного фонда, а теперь растаскивают мазут по разным населённым пунктам”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Эколог Татьяна Трибрат, член экологического совета при главе Новороссийска, подтвердила отсутствие достоверной информации о безопасности и назначении просеянного песка. “По информации властей, песок безопасен, но у людей это вызывает сомнения. Свалка в Новороссийске уже потушена, и песок из Анапы для этих целей не нужен. Мы будем добиваться проверки”, - сказала она.

Жители станицы Раевская, население которой составляет около 40 тысяч человек, также обеспокоены, рассказала член Экологической вахты по Северному Кавказу и совета по экологической безопасности при главе Новороссийска Виктория Карамалюк.

“У нас роют колодцы, живут за счет воды из скважин, а теперь сюда хотят везти мазутный песок. Мы направили запросы во всевозможные инстанции, ответов нет. Чиновники планируют ремонтировать улицу Победы этим песком, а рядом река, впадающая в море”, - объяснила она “Кавказскому узлу”.

В обращении жителей Раевской, оказавшемся в распоряжении редакции, говорится о контракте на 145 млн рублей, по которому загрязненный песок должен быть доставлен в станицу. Люди требуют назвать конкретные адреса размещения отходов, условия хранения, способы утилизации и степень пожарной опасности.

Расфасовывая этот песок по поселкам, чиновники лишь маскируют проблему

Действия властей создают большую опасность для окружающей среды, поскольку на Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, подчеркнул эколог Валерий Бриних.

“Даже очищенный песок нельзя использовать вблизи жилых зон или свалок, это повышает риск вторичного загрязнения. Мазут содержит тяжелые углеводороды, которые при попадании в почву и воду мигрируют, отравляя все вокруг. Они накапливаются в растениях, проникают в подземные воды. При высоких температурах остатки мазута испаряются, загрязняя воздух, что опасно для здоровья людей, особенно детей. Расфасовывая этот песок по поселкам, чиновники лишь маскируют проблему. Такие действия нарушают права граждан на безопасную окружающую среду”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Бриних обратил внимание, что никакие заявления властей не заменят независимых и публичных исследований. “Если песок безопасен, пусть опубликуют анализы, выложат их в открытый доступ. Пока этого нет, доверия нет. Складывается ощущение, что песок просто прячут под видом “рекультивации” и “строительства дорог”, это экологическая подмена понятий”, - подытожил он.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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