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19:26, 13 мая 2025

Власти подтвердили намерение складировать песок с мазутом в станице Раевская

Уборка песка с мазутом с пляжа в Анапе. Фото: t.me/opershtab23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полигон в станице Раевская близ Новороссийска может стать местом для складирования песка с мазутом, проводится его обследование, отчитался оперштаб. В Раевской нет условий для хранения опасных отходов, уверена местная активистка.

Как писал "Кавказский узел", песок, который уже прошел очистку от мазута при помощи виброустановки, будет вывезен на полигон в Новороссийске. 20 тысяч тонн песка с высокой степенью загрязнения, который остается в хуторе Воскресенском, планируется отправить на утилизацию до конца мая. К 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию. Жители хутора в обращении к Путину потребовали до конца апреля освободить территорию от песка и прекратить завоз на полигон песка с пляжей. Песок с мазутом будет вывезен до конца мая, сообщил оперштаб, обосновав второй перенос сроков освобождения полигона недостатком мощностей предприятий по утилизации. Увеличение срока вывоза песка с мазутом с полигона в Воскресенском до конца мая в связи с наступлением тепла увеличивает риск токсичного воздействия, уверены экологи. Полигон располагается вблизи от домов, школы и детсада, указали местные жители, призвав чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Сообщение о том, что песок с мазутом будут вывозить в станицу Раевская, опубликовал 5 мая Telegram-канал "Раньше всех Новороссийск", разместив скриншоты с сайта госзакупок. В размещенном контракте указано, что  одна из площадок, куда должны вывозить песок с мазутом - в станице Раевской, на улице Славы. "Предмет контракта: услуги по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, образовавшихся в результате чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной разливом нефтепродуктов и загрязнением территории Республики Крым и Краснодарского края в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в тексте.

Оперштаб сегодня подтвердил такую возможность. "Оперативный штаб Краснодарского края рассматривает возможность использования специализированного полигона в станице Раевской Новороссийска для утилизации загрязненного нефтепродуктами песка из Анапы. В связи с этим в настоящее время специалисты проводят обследование – возможно ли на полигоне в станице Раевской утилизировать нефтесодержащий песок, который вывозят из Анапы. При положительном решении на этот лицензированный полигон, как и на другие сертифицированные предприятия Краснодарского края, будут вывозить часть загрязненного песка для его утилизации и обезвреживания", - говорится в сообщении. 

Активисты из Новороссийска считают, что замазученный песок из Анапы может стать катастрофой для станицы Раевской, пишет "Новороссийский рабочий".

Активистка станицы Виктория Кармалюк проехала улицу Славы, чтобы понять, где же на ней будут складировать замазученный песок. По ее словам, улица Славы довольно большая, застроенная, и выходит она на объездную трассу, за которой поля, получившие после принятия нового Генерального плана промышленный статус. Одна из версий, что площадка может появиться здесь. Но рядом протекает река Цевкая.

"Если в этом месте будут складировать замазученный песок, то он окажется в водоохранной зоне", - приводятся ее слова в публикации от 12 мая. 

Кроме того, площадка для складирования подобного груза должна быть специально оборудована – у нее должно быть твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие и борта. Но такой площадки ни на улице Славы, ни на бывшем поле, получившем промышленный статус, нет. Кармалюк отправила свои обращения в Росприроднадзор и Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, где настаивает на проведении проверки по этому факту, говорится в публикации.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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