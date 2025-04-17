Власти второй раз перенесли срок вывоза песка с мазутом с полигона в Воскресенском

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Песок с мазутом, хранящийся на полигоне в хуторе Воскресенский, будет вывезен до конца мая, сообщил оперштаб, обосновав второй перенос сроков освобождения полигона недостатком мощностей предприятий по утилизации.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию. Власти отчитались, что с площадки вывозится более тысячи тонн песка в день. Жители хутора в обращении к Путину потребовали до конца месяца освободить территорию от песка и прекратить завоз на полигон песка с пляжей.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Весь замазученный песок с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы вывезут до конца мая 2025 года, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.



"Сроки, озвученные ранее, пришлось скорректировать по двум причинам: из-за ограниченного числа сертифицированных предприятий, готовых принять на утилизацию загрязненный мазутом грунт; из-за производственных возможностей этих компаний. Обеззараживать загрязненный нефтепродуктами песок будут исключительно предприятия Краснодарского края. В ближайших регионах не смогли предоставить подходящие площадки. Сейчас все полигоны, где можно было разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения и утилизации, песок продолжат вывозить с площадки", - указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.



На полигоны для утилизации вывезено более 86 тысяч тонн загрязненного песка. "На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском остается и требует вывоза более 67 тысяч тонн замазученного песка, из них 38 тысяч тонн просеянного установкой грохот; 29 тыс. тонн песка с высоким содержанием мазута, который предстоит вывезти на утилизацию и обеззараживание в первую очередь", - говорится в сообщении.

Действия властей Краснодарского края по очистке пляжей от мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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