Пользователи соцсетей указали властям Кубани на пробелы в уборке мазута

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Действия властей Краснодарского края по очистке пляжей мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 25 марта новые выбросы мазута были найдены на четырех участках берега в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Жители Анапы жалуются на недостаточное внимание властей к уборке мазута. Так, жительница Анапы сообщила, что на участке береговой линии между маяком и улицей Тургенева, где она регулярно занимается очисткой песка, собранные в мешки нефтепродукты отсюда не вывозят. "С завтрашнего дня убирать больше не буду, потому что даже эти мешки не могут вывезти. Пока мазут полузастывший, надо его максимально убирать и вывозить, но никто делать этого не торопится" , - рассказала она Telegram-каналу "Новости Анапы".

Кроме того, что-то необходимо делать с мазутом, находящимся под слоем камней на берегу, сказала местная жительница.

Запись в Telegram-канале, у которого насчитывается 13154 подписчика, набрала к 15.50 мск 16 комментариев.

"Надо под суд власть за такое. ЧС, а они <ничего не делают>", - написала Ирина Логачева.

"Я тоже так думаю. Месяц ничего не предпринимали, пока волонтеры писать Путину стали", - поддержала Зоя.

"Вчера был на каменном пляже. Камни в мазуте, стоит запах нефти", - отметил Ibn ALi.

"Надо сезон открывать, Москве отрапортовали", - возмутился Олег.

Оперштаб Краснодарского края сообщил сегодня, что новых выбросов мазута на берегу не найдено.

Ученые указали на риски новых масштабных загрязнений

Пятно мазута в Черном море, возникшее в результате крушения двух танкеров "Волгонефть" в декабре 2024 года, к 21 апреля может разделиться на мелкие фрагменты и загрязнить побережье Краснодарского края и Крыма, заключили специалисты компании SR Data (входит в частный аэрокосмический холдинг SR Space), проанализировав спутниковые данные.

"По результатам исследования получены данные, согласно которым мазутное пятно в Черном море исчезнет к концу апреля, но за это время загрязнит 2175 квадратных километров акватории. Под угрозой окажутся 115 километров берегов Крыма и 85 километров Краснодарского края", - процитировал ТАСС слова представителя компании.

В конце марта есть риски, что побережье Анапы подвергнется повторному загрязнению легкими фракциями мазута, а в случае штормов загрязнение может достигнуть Сочи, Туапсе и Севастополя. Из-за низкой температуры большая часть мазута осела на дне и начала подниматься лишь с повышением температуры. Для анализа использовались снимки с радиолокационных аппаратов, способные засечь перемещение нефтепродуктов, а также данные по течениям и ветрам, говорится в сообщении.

Ситуация с загрязнением мазутом не стала предметом обсуждения на встрече Путина и Кондратьева

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 марта побывал в Кремле, и Владимир Путин, заслушав его отчет, одобрил выдвижение кубанского губернатора на третий срок. На встрече с Путиным Кондратьев отметил, что за 10 лет его губернаторства валовой региональный продукт Кубани увеличился почти втрое - с 1,8 трлн до 5,5 трлн рублей, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Вениамин Кондратьев - бывший заместитель управляющего делами президента. 22 апреля 2015 года он был назначен врио главы администрации Кубани, а должность губернатора занимает с 13 сентября того же года.

Согласно стенограмме, размещенной на сайте Кремля, на встрече с Путиным Кондратьев также похвалился тем, что "за семь лет построено 105 школ". Путин в ответ заметил, что "всё-таки 25 процентов школьников ходят во вторую смену". "Не до второй смены было. Мы просто решали вопрос дефицита вообще школ", - объяснился губернатор.

Путин указал и на другие проблемы Краснодарского края. В частности, он посоветовал обратить внимание на нехватку сотрудников бригад скорой помощи и "вовремя ремонтировать" фельдшерско-акушерские пункты.

Говоря об экологических проблемах в Краснодарском крае, Владимир Путин, согласно стенограмме, не упомянул разлив мазута в Керченском проливе, обратив внимание лишь на "проблемы, связанные с очистными сооружениями".

"У нас проектируются 17 очистных сооружений на побережье. Практически все курорты нашей территории будут охвачены уже строительством очистных сооружений", - пообещал Путину Кондратьев.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении бюджетников и казаков к уборке. 20 декабря Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

24 декабря глава СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, оказались упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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